Официальные результаты выборов в Луцке: кто прошел во второй тур в мэры
Согласно результатам голосования на выборах мэра Луцка 25 октября, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому состоится второй тур. В него вышли представитель партии "За майбутнє" Игорь Полищук и самовыдвиженец Богдан Шиба. Кроме того, в горсовет Луцка прошли 6 политсил.
Результаты выборов главы Луцкой ОТО
Согласно данным на сайте ЦИК, Полищук занял первое место. За него свои голоса отдали 18 934 или 32,47% избирателей.
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Второй Шиба от него значительно отстал – он получил поддержку 7 662 или 13,14% жителей Луцка, имеющих право голоса. Но это ему не помешало пройти во второй тур.
Интересно, что Шибу едва не догнал выдвиженец от "Евросолидарности" Юрий Моклица. За него проголосовали 7 429 или 12,74% человек.
Официально дату второго тура выборов мэра Луцка еще не объявляли. Правда, Полищук в соцсетях сообщил, что повторное голосование состоится в воскресенье, 15 ноября. Согласно закону, второй тур руководителей ОТО должен пройти до 27 ноября.
Как проголосовали за остальных кандидатов
- Алла Надточий ("Гражданское движение "Сознательные") – 10,21%
- Роман Бондарук ("Слуга народа") – 8,11
- Николай Федик ("Свобода") – 6,63%
- Ирина Чебелюк ("Батькивщина") - 5,96%
- Евгений Мельник ("Сила и Честь") – 3,22%
- Артур Мартиросян ("Аграрная партия Украины") – 1,81%
- Виктор Грисюк ("Эко Партия Березы") – 1,71%
- Дмитрий Глазунов (самовыдвижение) – 1,34%
Что известно о Полищуке и Шибе?
Полищук в 2017 году некоторое время исполнял обязанности мэра. До этого работал юрисконсультом и заместителем председателя правления фонда Игоря Палицы "Только вместе".
Шиба является бывшим мэром Луцка. Он также был первым заместителем председателя Волынской ОГА, а сейчас руководит ГП "Волыньстандартметрология".
Результаты выборов в Луцкий горсовет
Также ЦИК обнародовала итоги выборов в горсовет Луцка. Согласно им, депутатами стали представители от 6 партий. Все они преодолели 5% барьер.
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