У другому турі за посаду мера Луцька з молодим кандидатом Ігорем Поліщуком буде змагатись бувалий політик Богдан Шиба, який презентує себе як надзвичайно чесний і підкреслено не олігархічний кандидат.

24 канал дослідив інформацію про Богдана Шибу, що вже керував Луцьком з 2006 по 2010 рік, та розповідає найцікавіше. У Луцьку другий тур виборів мера відбудеться 15 листопада.

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Біографія Богдана Шиби

Богдан Шиба родом зі Львівщини, він народився 8 січня 1962 року у тамтешньому селі Яструбичі. За фахом архітектор, Шиба має диплом Львівського сільськогосподарського інституту (нині – Львівський національний аграрний університет), паралельно почав трудову кар'єру – першим місцем роботи був сільський радгосп, де Богдан Шиба працював слюсарем. Після закінчення вишу Шибу за розподіленням відправляють на Волинь, де він працює архітектором.

Політична кар'єра

Після розвалу СРСР фахівець вирішує змінити фах та піти у владу – починає працювати Турійській районної державної адміністрації та стає очільником місцевого осередку потужної тоді Демократичної партії України. Ще у 1990 році Шиба був обраний до Волинської облради. У 1994 році Шиба перемагає на виборах голови Турійської райради, з 1995 по 2002 роки був головою Турійської районної державної адміністрації.

Робота з електоратом / Фото офіційна сторінка Богдана Шиби на фейсбуці

На початку нового тисячоліття Богдан Шиба стає активістом політсили Віктора Ющенка, у 2003 році став заступником обласного штабу партії "Наша Україна" на Волині. Після перемоги Помаранчової революції Шиба переходить з політсили Ющенка до партії його соратниці та конкурентки – Юлії Тимошенко. Коли та стає прем'єркою – отримав високий уряд й Шиба. У лютому 2005 його призначають першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.

Коли Шиба був мером

У цій іпостасі Богдан Шиба бере участь у виборах мера Луцька в 2006 році, де перемагає з мінімальної різницею чинного непопулярного мера Антона Кривицького. У підсумку переможця визначили різниця в 750 голосів. за Богдана Шибу проголосували 28,5% виборців (близько 31 тисячі осіб), а за Антона Кривицького – 27,8% (близько 30,5 тисячі виборців).

Спокійним та успішним мерство Богдана Шиби не назвати – за його каденції місто опинилося у великих боргах, ключові проблеми Луцька розв'язані не були. Він брався за багато проєктів, але фактично жоден з них не було доведено до пуття. Втім, були й успіхи – зокрема, відремонтовані основні дороги та заново зроблені з металочерепиці дахи на багатьох будинках у центрі міста.

Богдан Шиба прямує по дорозі, яку збудували за його каденції / Фото volyn.com.ua

Також удар по позиціях мера завдала власна партія – у травні 2008 році його зі скандалом виключили "Батьківщини".

Пізніше Богдан Шиба скаже, що йому заважали олігархи (тобто Коломойський та Палиця). Себе Шиба підкреслено називає неолігархічним кандидатом й головною своєю чеснотою зараз вважає те, що не нічого крав з міського бюджету.

Це дійсно схоже на правду, проте для того, щоб бути успішним мером, цього вочевидь замало.

У 2010 році Шиба з тріском програв вибори – посів лише третє місце з результатом 10,2% голосів (за нього проголосували лише 8 тисяч лучан).

Після провалу на виборах-2010 Шиба з політики не пішов, а обрався депутатом міськради від партії В'ячеслава Кириленка "За Україну", потім перейшов у новий проєкт Арсенія Яценюка – "Фронт змін". Партія Яценюка згодом об'єдналася с Юлією Тимошенко й Шиба знову став членом "Батьківщини" у 2013 році.

У 2015 році Богдан Шиба склав депутатські повноваження й пішов працювати керівником місцевого ДП "Волиньстандартметрологія", проте в 2020 році знову спробував поборотися за крісло мера. Спочатку Шиба вів переговори з "Голосом", але згодом вирішив йти як самовисуванець.

Виборчу кампанію кандидат Шиба побудував на антитезі / Фото офіційна сторінка Богдана Шиби на фейсбуці

Вибори-2020

25 жовтня 2020 року за Шибу проголосували 13,14% виборців (7 662 голосів). Це трохи менше, ніж 10 років тому, але достатньо для білету до другого туру. Там суперником Богдана Шиби буде емісар місцевого олігарха Ігоря Палиці – його тезка Поліщук. Ігор Поліщук в першому турі набрав 32,47% виборців (18 934 голосів).

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Звернення Богдана Шиби до виборців між двома турами виборів-2020:

Пан Шиба вже заявив про тиск з боку опонентів, спростував чутки про те, що йому начебто пропонували хабаря за усунення від боротьби, а також заявив про підтримку інших учасників мерської кампанії-2020, в першу чергу – бронзового призера Юрія Моклицю з "ЄС", якого випередив лише на 200 голосів. Також Шиба активно працює з електоратом і готується дати бій у другому турі.