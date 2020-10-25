Более 200 тысяч кандидатов участвуют в местных выборах
В избирательных списках местных выборов 25 октября поданы 227 тысяч 943 кандидата. Львиную долю среди них составляют представители партий "Слуга народа" и "Батькивщина".
Кандидаты от этих политических партий составляют по 10,2% всех, кто баллотируются на местных выборах в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Центрально избирательной комиссии.
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Какие партии представили больше всего кандидатов
Первое место по количеству кандидатов занимает партия "Слуга народа" – 10,2%;
Второе место – ВО "Батькивщина"
Третье место – "За будущее" – 9, 58%;
Четвертое место – партия "Европейская солидарность" – 9, 36%;
Пятое место – партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – менее 8%;
Шестое место – партия "Наш край" – 5,52%;
Седьмое место – ВО" Свобода " – 4,38%;
Восьмое место – "Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,13;
Далее идут партии "Сила и честь", "Голос", "Удар".
Выборы местных кандидатов и мэров 25 октября / Инфографика 24 канала
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