В избирательных списках местных выборов 25 октября поданы 227 тысяч 943 кандидата. Львиную долю среди них составляют представители партий "Слуга народа" и "Батькивщина".

Кандидаты от этих политических партий составляют по 10,2% всех, кто баллотируются на местных выборах в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Центрально избирательной комиссии.

Обратите внимание Как проходят местные выборы в Украине

Какие партии представили больше всего кандидатов

Первое место по количеству кандидатов занимает партия "Слуга народа" – 10,2%;

Второе место – ВО "Батькивщина"

Третье место – "За будущее" – 9, 58%;

Четвертое место – партия "Европейская солидарность" – 9, 36%;

Пятое место – партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – менее 8%;

Шестое место – партия "Наш край" – 5,52%;

Седьмое место – ВО" Свобода " – 4,38%;

Восьмое место – "Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,13;

Далее идут партии "Сила и честь", "Голос", "Удар".

Заметьте! В ЦИК уже назвали эти выборы одними из самых сложных в истории Украины.

Выборы местных кандидатов и мэров 25 октября / Инфографика 24 канала

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