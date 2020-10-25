У виборчих списках місцевих виборів 25 жовтня подані 227 тисяч 943 кандидати. Левову частку серед них становлять представники партії "Слуги народу" та "Батьківщини".

Кандидати від цих політичних партій становлять по 10,2% усіх, хто балотуються на місцевих виборах у 2020 році. Про це свідчать дані Центрально виборчої комісії.

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Які партії представили найбільше кандидатів

Перше місце за кількістю кандидатів посідає партія "Слуга народу" – 10,2%;

Друге місце – ВО "Батьківщина"

Третє місце – "За майбутнє" – 9, 58%;

Четверте місце – партія "Європейська солідарність" – 9, 36%;

П'яте місце – партія "Опозиційна платформа за життя" – менше ніж 8%;

Шосте місце – партія "Наш край" – 5,52%;

Сьоме місце – ВО "Свобода" – 4,38%;

Восьме місце – "Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,13;

Далі йдуть партії "Сила і честь", "Голос", "Удар".

Зауважте! У ЦВК вже назвали ці вибори одними з найскладніших в історії України.



Вибори місцевих кандидатів і мерів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу

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