Понад 200 тисяч кандидатів беруть участь у місцевих виборах
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У виборчих списках місцевих виборів 25 жовтня подані 227 тисяч 943 кандидати. Левову частку серед них становлять представники партії "Слуги народу" та "Батьківщини".
Кандидати від цих політичних партій становлять по 10,2% усіх, хто балотуються на місцевих виборах у 2020 році. Про це свідчать дані Центрально виборчої комісії.
Зверніть увагу Як відбуваються місцеві вибори в Україні
Які партії представили найбільше кандидатів
- Перше місце за кількістю кандидатів посідає партія "Слуга народу" – 10,2%;
- Друге місце – ВО "Батьківщина"
- Третє місце – "За майбутнє" – 9, 58%;
- Четверте місце – партія "Європейська солідарність" – 9, 36%;
- П'яте місце – партія "Опозиційна платформа за життя" – менше ніж 8%;
- Шосте місце – партія "Наш край" – 5,52%;
- Сьоме місце – ВО "Свобода" – 4,38%;
- Восьме місце – "Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,13;
- Далі йдуть партії "Сила і честь", "Голос", "Удар".
Вибори місцевих кандидатів і мерів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу
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