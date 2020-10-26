В большинстве крупных городов состоится второй тур выборов: данные ОПОРЫ
В большинстве городов Украины с населением более 75 тысяч человек состоится второй тур выборов городских голов. Это подтверждают и данные экзитполов.
Следовательно, выборы пройдут в крупных городах и областных центрах. Об этом заявила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время брифинга, сообщает 24 канал.
Важно Явка на местных выборах: сколько украинцев проголосовали
Второй тур выборов может состояться в городах с населением более 75 тысяч человек.
Мы видим, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных общин от 75 тысяч избирателей на должность городского головы,
– сказала Айвазовская.
В то же время данные экзитполов подтверждают то, что некоторым кандидатам придется побороться за кресло мэра во втором туре. Речь идет о:
- Киеве;
- Одессе;
- Николаеве;
- Львове;
- Днепре;
- Кривом Роге;
- Ужгороде;
- Черновцах;
- Черкассах.
По данным ЦИК, 25 октября по всей Украине прошли выборы 370 городских, 428 поселковых, 623 сельских голов. Также украинцы выбирали депутатов в областные, городские, поселковые и сельские советы.
Результаты наблюдения ОПОРЫ: смотрите видео
Что известно о местных выборах?В Украине 25 октября в 8:00 открылись избирательные участки. Украинцы выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских голов. Волеизъявление завершилось в 20:00 на всех участках Украины. До 29 октября члены комиссии должны подсчитать голоса, а установить результаты не позднее 29 октября.
Актуально Как проголосовали на местных выборах в крупных городах Украины: результаты экзитполов
Как прошли выборы мэров в топовых городах Украины: данные экзитполов / Инфографика 24 канала