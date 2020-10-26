В большинстве городов Украины с населением более 75 тысяч человек состоится второй тур выборов городских голов. Это подтверждают и данные экзитполов.

Следовательно, выборы пройдут в крупных городах и областных центрах. Об этом заявила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Второй тур выборов может состояться в городах с населением более 75 тысяч человек.

Мы видим, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных общин от 75 тысяч избирателей на должность городского головы,

– сказала Айвазовская.

В то же время данные экзитполов подтверждают то, что некоторым кандидатам придется побороться за кресло мэра во втором туре. Речь идет о:

Киеве;

Одессе;

Николаеве;

Львове;

Днепре;

Кривом Роге;

Ужгороде;

Черновцах;

Черкассах.

По данным ЦИК, 25 октября по всей Украине прошли выборы 370 городских, 428 поселковых, 623 сельских голов. Также украинцы выбирали депутатов в областные, городские, поселковые и сельские советы.

Результаты наблюдения ОПОРЫ: смотрите видео

Что известно о местных выборах В Украине 25 октября в 8:00 открылись избирательные участки. Украинцы выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских голов. Волеизъявление завершилось в 20:00 на всех участках Украины. До 29 октября члены комиссии должны подсчитать голоса, а установить результаты не позднее 29 октября. В Украине 25 октября в 8:00 открылись избирательные участки. Украинцы выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских голов. Волеизъявление завершилось в 20:00 на всех участках Украины. До 29 октября члены комиссии должны подсчитать голоса, а установить результаты не позднее 29 октября.

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Как прошли выборы мэров в топовых городах Украины: данные экзитполов / Инфографика 24 канала