У більшості міст Україні з населенням понад 75 тисяч людей відбудеться другий тур виборів міських голів. Це підтверджують і дані екзитполів.

Відтак, вибори пройдуть у великих містах і обласних центрах. Про це заявила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Другий тур виборів може відбутися у містах із населенням понад 75 тисяч людей.

Ми бачимо, що є великі перспективи організації повторного голосування в більшості територіальних громад від 75 тисяч виборців на посаду міського голови,

– сказала Айвазовська.

Водночас дані екзитполів підтверджують те, що деяким кандидатам доведеться поборотися за крісло мера у другому турі. Мовиться про:

Київ;

Одесу;

Миколаїв;

Львів;

Дніпро;

Кривий Ріг;

Ужгород;

Чернівці;

Черкаси.

За даними ЦВК, 25 жовтня по всій Україні відбулися вибори 370 міських, 428 селищних, 623 сільських голів. Також українці обирали депутатів в обласні, міські, селищні та сільські ради.

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Що відомо про місцеві вибори? В Україні 25 жовтня о 8:00 відкрилися виборчі дільниці. Українці обирали депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. Волевиявлення завершилося о 20:00 на усіх дільницях України. До 29 жовтня члени комісії повинні підрахувати голоси, а встановити результати не пізніше за 29 жовтня. В Україні 25 жовтня о 8:00 відкрилися виборчі дільниці. Українці обирали депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. Волевиявлення завершилося о 20:00 на усіх дільницях України. До 29 жовтня члени комісії повинні підрахувати голоси, а встановити результати не пізніше за 29 жовтня.

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Як відбулися вибори мерів у топових містах України: дані екзитполів / Інфографіка 24 каналу