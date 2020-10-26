У більшості великих міст відбудеться другий тур виборів: дані ОПОРИ
У більшості міст Україні з населенням понад 75 тисяч людей відбудеться другий тур виборів міських голів. Це підтверджують і дані екзитполів.
Відтак, вибори пройдуть у великих містах і обласних центрах. Про це заявила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
Важливо Явка на місцевих виборах: скільки українців проголосували
Другий тур виборів може відбутися у містах із населенням понад 75 тисяч людей.
Ми бачимо, що є великі перспективи організації повторного голосування в більшості територіальних громад від 75 тисяч виборців на посаду міського голови,
– сказала Айвазовська.
Водночас дані екзитполів підтверджують те, що деяким кандидатам доведеться поборотися за крісло мера у другому турі. Мовиться про:
- Київ;
- Одесу;
- Миколаїв;
- Львів;
- Дніпро;
- Кривий Ріг;
- Ужгород;
- Чернівці;
- Черкаси.
За даними ЦВК, 25 жовтня по всій Україні відбулися вибори 370 міських, 428 селищних, 623 сільських голів. Також українці обирали депутатів в обласні, міські, селищні та сільські ради.
Результати спостереження ОПОРИ: дивіться відео
Що відомо про місцеві вибори?В Україні 25 жовтня о 8:00 відкрилися виборчі дільниці. Українці обирали депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. Волевиявлення завершилося о 20:00 на усіх дільницях України. До 29 жовтня члени комісії повинні підрахувати голоси, а встановити результати не пізніше за 29 жовтня.
Актуально Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів
Як відбулися вибори мерів у топових містах України: дані екзитполів / Інфографіка 24 каналу