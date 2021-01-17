Сразу в некоторых городах Украины стартовал второй тур местных выборов. Избирательные участки в Борисполе, Броварах и Новгород-Северском открылись в 8:00. По состоянию на 13:00 уже зафиксировали первые нарушения.

О том, как происходил избирательный процесс 17 января – читайте в материале 24 канала.

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Центральная избирательная комиссия назначила второй тур выборов в тех населенных пунктах, где кандидаты на должность мэров или городских голов не смогли набрать необходимое количество голосов.

Где и какие были нарушения

►Бровары

Правоохранители зафиксировали в Броварах признаки сетки, информирует с места происшествия "Честно".

По словам одного из наблюдателей, женщина оставалась длительное время на участке, здоровалась и отмечала фамилии избирателей на листе бумаги, который имела с собой,

– сообщает издание.

Правоохранители изъяли список с отметками.

Также в Броварах зафиксировали два случая фотографирования бюллетеней.

Кроме того, на одном из участков обнаружили плакат с агитацией. На нем было написано "Єднає". Заметим, действующий мэр баллотируется от партии "Єдність Ігоря Сапожка".



В Броварах зафиксировали нарушения на выборах / Фото "Честно"

Кроме того, здесь мужчина пришел голосовать без средств индивидуальной защиты и нецензурно выражался в помещении участка. В отношении него составили админпротокол.

► Бориспиль

На участке в Борисполе избиратель фотографировал бюллетень. Также в этом городе один из избирателей публично разглашал результаты волеизъявления. В отношении мужчины составили админпротокол. Теперь он должен оплатить от 1 700 до 5 100 гривен штрафа.

Данные от полиции о нарушениях

По данным полиции Киевской области, по состоянию на 20:00 к ним поступили 82 сообщения, связанные с нарушением избирательного процесса. Большинство из них касались неправомерных действий участников выборов, в частности фотографирования избирательных бюллетеней.

После проверки правоохранители составили 34 административных протокола:

28 – в Броварском районе,

4 – на Бориспольщине.

В полиции добавили, что на Киевщине избирательные участки закрылись вовремя и без грубых нарушений.

Какова явка избирателей

Бровары – 43,02%

Новгород-Сиверский – 41,48%

Борисполь – 30,15%

Почему в городах снова проходили выборы

Бровары

Ранее суд отменил предварительные результаты голосования за мэра и членов горсовета. Дело в том, что во время выборов 25 октября была нарушена тайна голосования.

На бюллетенях тогда проставили двойную нумерацию – на корешке и на самом бюллетене. Соответственно, если сопоставить корешок и бюллетень, можно было установить, как голосовали избиратели. Полиция открыла уголовное производство по данному факту.

Кандидаты в мэры Броваров

действующий городской глава и "экс-регионал" Игорь Сапожко;

"Слуга народа" Дмитрий Ратников.

По результатам выборов 25 октября действующий мэр Броваров Игорь Сапожко получил 44,07% голосов избирателей, второе место занял выдвиженец партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников – 13,37%.

Обратите внимание! Жители Броваров во второй раз будут выбирать не только мэра, но и депутатов.

Борисполь

На местных выборах 25 октября победил действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Он баллотировался от партии "Наш край". Однако политик умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов. Его жизнь унес COVID-19.

Актуально В Борисполе должны провести повторные выборы мэра из-за смерти Анатолия Федорчука

Всего за пост мэра борются 16 кандидатов. В предыдущем туре второе и третье место занял Олег Верес от "Свободы" и Владимир Кондратенко от партии "Удар".

17 января открылись все 43 избирательных участка, голосование проходит в штатном режиме,

– сообщили в ЦИК.

Новгород-Северский

В Новгород-Северском также назначили повторное голосование из-за смерти городского главы. На предыдущих выборах, состоявшихся 25 октября, победу одержал Олег Бондаренко. К сожалению, впоследствии политик умер от коронавируса, у него была двусторонняя пневмония и поражение 80% легких.

Больше об этом Мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений COVID-19

На пост главы Новгорода-Северского на повторных выборах будут претендовать 8 кандидатов.

Кандидаты в мэры Новгород-Северского

экс-глава Новгород-Северского районного совета Вячеслав Кауфман (партия "Наш край");

(партия "Наш край"); заместитель председателя райгосадминистрации и представитель "Слуги народа" Виктор Кропот ;

; действующий секретарь Новгород-Северского горсовета Людмила Ткаченко от "Родного дома";

от "Родного дома"; бывший заместитель городского главы Александр Могильный , который баллотируется от партии "Батькивщина";

, который баллотируется от партии "Батькивщина"; действующий председатель Новгород-Северской райгосадминистрации Тарас Молочко ;

; в прошлом заместитель председателя райгосадминистрации Павел Плотников ;

; юрист и помощник судьи из Новгорода-Северского Дмитрий Крупельницкий ;

; участник Революции Достоинства и АТО Максим Соловар.

Больше об официальных результатах местных выборов 2020 года – читайте по ссылке.