Одразу в трьох містах України стартував другий тур місцевих виборів. Виборчі дільниці у Борисполі, Броварах і Новгород-Сіверському відкрилися о 8:00. Станом на 20:00 на Київщині поліція зафіксувала щонайменше 34 порушення. Щоправда, отримали правоохоронці 82 повідомлення.

Про те, як відбувався виборчий процес 17 січня – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Центральна виборча комісія призначила другий тур виборів у тих населених пунктах, де кандидати на посаду мерів чи міських голів не змогли набрати необхідну кількість голосів.

Де та які були порушення

►Бровари

Правоохоронці зафіксували у Броварах ознаки сітки, інформує з місця події "Чесно".

За словами одного із спостерігачів, жінка залишалася тривалий час на дільниці, віталася і відмічала прізвища виборців на аркуші паперу, який мала з собою,

– повідомляє видання.

Правоохоронці вилучили список з відмітками.

Також у Броварах зафіксували два випадки фотографування бюлетенів.

Крім того, на одній з дільниць виявили плакат з агітацією. На ньому було написано "Єднає". Зауважимо, чинний міський голова балотується від партії "Єдність Ігоря Сапожка".



У Броварах зафіксували порушення на виборах / Фото "Чесно"

Крім того, тут чоловік прийшов голосувати без засобів індивідуального захисту та нецензурно висловлювався в приміщенні дільниці. Щодо нього склали адмінпротокол.

►Бориспіль

На дільниці у Борисполі виборець фотографував бюлетень. Також у цьому місті один із виборців публічно розголошував результати волевиявлення. Щодо чоловіка склали адмінпротокол. Тепер він має сплатити від 1 700 до 5 100 гривень штрафу.

Дані від поліції про порушення

За даними поліції Київськохї області, станом на 20:00 годину до них надійшли 82 повідомлення, пов'язаних з порушенням виборчого процесу. Більшість із них стосувались неправомірних дій учасників виборів, зокрема фотографування виборчих бюлетенів.

Після перевірки правоохоронці склали 34 адміністративних протоколи:

28 – у Броварському районі,

4 – на Бориспільщині.

У поліції додали, що на Київщині виборчі дільниці закрились вчасно та без грубих порушень.

Яка явка виборців

Бровари – 43,02%

Новгород-Сіверський – 41,48%

Бориспіль – 30,15%

Чому у містах знову відбувалися вибори

Бровари

Раніше суд скасував попередні результати голосування за мера й членів міськради. Річ у тім, що під час виборів 25 жовтня була порушена таємниця голосування.

На бюлетенях тоді проставили подвійну нумерацію – на корінці й на самому бюлетені. Відповідно, якщо зіставити корінець і бюлетень, можна було встановити, як голосували виборці. Поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

Кандидати у мери Броварів

чинний міський голова та "ексрегіонал" Ігор Сапожко;

"Слуга народу" Дмитро Ратніков.

За результатами виборів 25 жовтня чинний мер Броварів Ігор Сапожко отримав 44,07% голосів виборців, друге місце посів висуванець партії "Слуга народу" Дмитро Ратніков – 13,37%.