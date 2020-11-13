Проведение повторного голосования за мэра Борисполя запланировали на 31 января 2021 года. Выборы проведут снова, ведь предыдущий победитель Анатолий Федорчук умер еще до объявления официальных результатов.

Повторное голосование за главу Борисполя состоится через 3 месяца после смерти Федорчука. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. К теме Умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук: что известно о политике Ранее ЦИК планировала провести выборы в Борисполе 27 декабря. Что известно о выборах мэра Борисполя На местных выборах в Борисполе побеждал действующий глава города Анатолий Федорчук от партии "Наш край".

Однако еще до объявления официальных результатов стало известно о смерти лидера избирательной гонки.

Федорчук нуждался кислородной терапии – у него остановилось сердце.

Местные СМИ сообщили, что за 3 недели до выборов мэр города заразился коронавирусом.

По словам руководительницы гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, во второй тур голосования должны войти кандидаты, занявшие 2 и 3 место во время первых выборов.

Если кандидат на выборах умирает до установления результатов его считают выбывшим.​ Обратите внимание! Анатолий Федорчук занимал должность мэра Борисполя с 2006 года. Впервые он баллотировался от Блока Юлии Тимошенко. Главное о местных выборах в Украине / Инфографика