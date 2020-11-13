Проведення повторного голосування за міського голову Борисполя запланували на 31 січня 2021 року. Вибори проведуть знову, адже попередній переможець Анатолій Федорчук помер ще до оголошення офіційних результатів.

Повторне голосування за очільника Борисполя відбудеться за 3 місяці після смерті Федорчука. Про це повідомляє Центральна виборча комісія. До теми Помер мер Борисполя Анатолій Федорчук: що відомо про політика Раніше ЦВК планувала провести вибори у Борисполі 27 грудня. Що відомо про вибори мера Борисполя На місцевих виборах у Борисполі перемагав чинний глава міста Анатолій Федорчук від партії "Наш край".

Однак ще до оголошення офіційних результатів стало відомо про смерть лідера виборчих перегонів.

Федорчук потребував кисневої терапії – у нього зупинилося серце.

Місцеві ЗМІ повідомили, що за 3 тижні до виборів мер міста заразився коронавірусом.

За словами керівниці громадянської мережі ОПОРА Ольги Айвазовської, до другого туру голосування мають увійти кандидати, які посіли 2 та 3 місце під час перших виборів.

Ольги Айвазовської, до другого туру голосування мають увійти кандидати, які посіли 2 та 3 місце під час перших виборів. Якщо кандидат на виборах помирає до встановлення результатів його вважають таким, що вибув. Зверніть увагу! Анатолій Федорчук обіймав посаду мера Борисполя з 2006 року. Вперше він балотувався від Блоку Юлії Тимошенко.

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