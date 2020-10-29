Когда пройдут новые выборы в Борисполе после смерти мэра Федорчука: заявление ОПОРЫ
В общественной сети ОПОРА считают, что новые выборы в Борисполе могут состояться уже в 2021 году. Причина этому – смерть городского главы Анатолия Федорчука.
Что говорят в ОПОРЕ о новых выборах в Борисполе
Об этом заявила глава сети Ольга Айвазовская в эфире одного из украинских телеканалов. По ее словам, новые выборы в Борисполе могут состояться в январе, передает 24 канал.
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Как объяснила Ольга Айвазовская, территориальная избирательная комиссия объявит результаты до 6 ноября. А потом несколько дней будут принимать решение об объявлении повторных выборов.
Что этому предшествовало
- Накануне от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Именно он побеждал на выборах нового мэра Борисполя.
- Известно, что у него остановилось сердце. Поэтому он нуждался в кислородной терапии.
- По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще примерно три недели назад.
- Ранее Ольга Айвазовская отметила, из-за смерти главного претендента на должность в Борисполе должны провести второй тур. В нем должны принять участие кандидаты, занявшие второе и третье места.
- Дело в том, что в случае смерти кандидата до установления результатов его считают выбывшим.
- По словам руководительницы ОПОРЫ, ТИК принимает решение о признании выборов городского главы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов.
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