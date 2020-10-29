В общественной сети ОПОРА считают, что новые выборы в Борисполе могут состояться уже в 2021 году. Причина этому – смерть городского главы Анатолия Федорчука.

Что говорят в ОПОРЕ о новых выборах в Борисполе

Об этом заявила глава сети Ольга Айвазовская в эфире одного из украинских телеканалов. По ее словам, новые выборы в Борисполе могут состояться в январе, передает 24 канал.

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Как объяснила Ольга Айвазовская, территориальная избирательная комиссия объявит результаты до 6 ноября. А потом несколько дней будут принимать решение об объявлении повторных выборов.

Что этому предшествовало

Накануне от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Именно он побеждал на выборах нового мэра Борисполя.

Известно, что у него остановилось сердце. Поэтому он нуждался в кислородной терапии.

По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще примерно три недели назад.

Ранее Ольга Айвазовская отметила, из-за смерти главного претендента на должность в Борисполе должны провести второй тур. В нем должны принять участие кандидаты, занявшие второе и третье места.

Дело в том, что в случае смерти кандидата до установления результатов его считают выбывшим.

По словам руководительницы ОПОРЫ, ТИК принимает решение о признании выборов городского главы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов.

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Итоги дня выборов 25 октября / Инфографика 24 канала