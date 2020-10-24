Мужчина организовал сеть подкупа избирателей, к которой приобщил других людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Силовики изъяли деньги, которые предназначались для подкупа избирателей / Фото Нацполиции

Обратите внимание! Полиция открыла 622 уголовных дела за нарушения, связанные с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября. Всего правоохранители получили 7 877 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

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