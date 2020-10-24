Продать голос за 500 гривен: в Борисполе разоблачили сеть подкупа избирателей
В Борисполе Киевской области правоохранители разоблачили сеть подкупа избирателей. 27-летнему организатору грозит до семи лет заключения.
Мужчина организовал сеть подкупа избирателей, к которой приобщил других людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Актуально Полиция выявила почти полтысячи уголовных нарушений по выборам: в каких регионах больше всего
Как работала незаконная схема
- Злоумышленники помогали организатору сети собирать персональные данные местных жителей, которые были готовы "продать" свой голос за 500 гривен и проголосовать за определенного кандидата.
- Полицейские во время проведения обыска обнаружили и изъяли деньги, заметки, блокноты с фамилиями лиц, которые должны проголосовать в пользу одного из кандидатов, листовки политической партии, инструкции для голосования и другие вещественные доказательства.
- Следователи сейчас устанавливают других лиц, причастных к подкупу избирателей.
- Также решается вопрос о вручении подозрения организатору сети подкупа избирателей по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит заключение до семи лет.
Силовики изъяли деньги, которые предназначались для подкупа избирателей / Фото Нацполиции
Что украинцы думают о "подарках" кандидатов на выборах / Инфографика 24 канала
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter