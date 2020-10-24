У Борисполі, що на Київщині, правоохоронці викрили мережу підкупу виборців. 27-річному організатору загрожує до семи років ув'язнення.

Чоловік організував мережу підкупу виборців, до якої долучив інших людей. Про це повідомляє пресслужба МВС. Актуально Поліція виявила майже пів тисячі кримінальних порушень щодо виборів: в яких регіонах найбільше Як працювала незаконна схема Зловмисники допомагали організатору мережі збирати персональні дані місцевих жителів, які були готові "продати" свій голос за 500 гривень і проголосувати за певного кандидата.

Поліцейські під час проведення обшуку виявили та вилучили гроші, замітки, блокноти з прізвищами осіб, які мають проголосувати на користь одного з кандидатів, листівки політичної партії, інструкції для голосування та інші речові докази.

Слідчі наразі встановлюють інших осіб, причетних до підкупу виборців.

Також вирішується питання про вручення підозри організатору мережі підкупу виборців за частиною 4 статті 160 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує ув'язнення до семи років.

Силовики вилучили гроші, які призначались для підкупу виборців / Фото Нацполіції Зверніть увагу! Поліція відкрила 622 кримінальні справи за порушення, пов'язані з виборчим процесом, який стартував 5 вересня. Всього правоохоронці отримали 7 877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.



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