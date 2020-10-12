Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура убеждает, что СМИ вырвали из контекста его слова о создании некой коалиции между пропрезидентской политсилой и ОПЗЖ. Такой союз якобы должны были создать в местных советах на востоке и юге Украины после предстоящих местных выборов 25 октября.

Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ: Качура заявил о вырванных из контекста "интересных" заголовках

Об этом нардеп написал в фейсбук. По словам Качуры, политические оппоненты ни перед чем не остановятся, чтобы вернуться к власти.

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Прочитал вырванные из контекста "интересные" заголовки, в которых вроде бы ссылаются на мои слова о создании коалиции "Слуги народа" и ОПЗЖ. На самом деле, на вопрос интервьюера я сказал, что на юго-востоке необходимо выстраивать какие-то конструкции как с так называемыми региональными партиями, так и с национальными, которые получат поддержку избирателей,

– подчеркнул политик.

В то же время он отметил, что депутаты, которых изберут от "Слуги народа", будут вынуждены коммуницировать со всеми партиями в местных советах. Такое сейчас, к примеру, происходит в стенах Верховной Рады.

"Коалиции СН и ОПЗЖ не будет! Почитайте действующее законодательство. В городских советах вообще нет такого понятия как коалиция. Все будет хорошо! Предательства нет!" – подчеркнул Качура.

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Что писали СМИ о заявлении Качуры