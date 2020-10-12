Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура переконує, що ЗМІ вирвали з контексту його слова про створення певної коаліції між пропрезидентською політсилою та ОПЗЖ. Такий союз начебто мали створити у місцевих радах на сході та півдні України після майбутніх місцевих виборів 25 жовтня.

Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ: Качура заявив про вирвані з контексту "цікаві" заголовки

Про це нардеп написав у фейсбуці. За словами Качури, політичні опоненти ні перед чим не зупиняться, щоб повернутися до влади.

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Прочитав вирвані з контексту "цікаві" заголовки, в яких начебто посилаються на мої слова про створення коаліції "Слуги Народу" та ОПЗЖ. Насправді, на питання інтерв’юера я сказав, що на південному сході необхідно вибудовувати якісь конструкції як з так званими регіональними партіями, так і з національними, які отримають підтримку виборців,

– підкреслив політик.

Водночас він зауважив, що депутати, яких оберуть від "Слуги Народу", будуть вимушеними комунікувати з усіма партіями в місцевих радах. Таке зараз, до прикладу, відбувається в стінах Верховної Ради.

"Коаліції СН і ОПЗЖ не буде! Почитайте чинне законодавство. В міських радах взагалі немає такого поняття як коаліція. Все буде добре! Зради немає!" – наголосив Качура.

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