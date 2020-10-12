Чи буде коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ: Качура пояснив, що насправді мав на увазі
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура переконує, що ЗМІ вирвали з контексту його слова про створення певної коаліції між пропрезидентською політсилою та ОПЗЖ. Такий союз начебто мали створити у місцевих радах на сході та півдні України після майбутніх місцевих виборів 25 жовтня.
Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ: Качура заявив про вирвані з контексту "цікаві" заголовки
Про це нардеп написав у фейсбуці. За словами Качури, політичні опоненти ні перед чим не зупиняться, щоб повернутися до влади.
До теми "Слуга народу" після виборів об'єднається в регіонах з ОПЗЖ, – нардеп Качура
Прочитав вирвані з контексту "цікаві" заголовки, в яких начебто посилаються на мої слова про створення коаліції "Слуги Народу" та ОПЗЖ. Насправді, на питання інтерв’юера я сказав, що на південному сході необхідно вибудовувати якісь конструкції як з так званими регіональними партіями, так і з національними, які отримають підтримку виборців,
– підкреслив політик.
Водночас він зауважив, що депутати, яких оберуть від "Слуги Народу", будуть вимушеними комунікувати з усіма партіями в місцевих радах. Таке зараз, до прикладу, відбувається в стінах Верховної Ради.
"Коаліції СН і ОПЗЖ не буде! Почитайте чинне законодавство. В міських радах взагалі немає такого поняття як коаліція. Все буде добре! Зради немає!" – наголосив Качура.
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Що писали ЗМІ про заяву Качури
- В інтерв’ю ютьюб-каналу "Єдність" Качура начебто заявив, що об'єднання його партії з "Опозиційною платформою – За життя" у регіонах після місцевих виборів однозначно буде. І уникнути цього неможливо.
- Таке об'єднання мало б відбутися у місцевих, районних і обласних радах.
- Качура це пояснив нібито тим, що на сході України є регіони, де багато виборців підтримують ОПЗЖ.
- Тому, за його словами, "треба буде якусь конструкцію вибудовувати між ОПЗЖ і СН".
- Щодо об’єднання з партіями, які сьогодні є представленими в Раді, то точно такого не буде з "Європейською солідарністю". Оскільки це прямий опонент "слуг народу", і "люди просто не сприймуть таку співпрацю".
- Водночас про союз із "Голосом" Качура має сумніви, а з "Батьківщиною" співпраця – можлива.