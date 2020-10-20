ПЦР-тест после участка: в Черновцах распространяли листовки со странными советами – фото
В Черновцах неизвестные расклеивали листовки с сомнительными советами для избирателей. В частности, на них рекомендовали людям после возвращения с участка сдать ПЦР-тест на коронавирус.
В полицию поступило сообщение от жительницы Черновцов, что на улице Героев Майдана неизвестные расклеивают листовки с сомнительными советами для избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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По словам женщины, в этих материалах отмечается повышенный риск инфицирования COVID-19 на участках для людей за 50 лет.
Также там размещены советы, которые не являются официальными рекомендациями Минздрава и могут повлиять на эмоциональное состояние избирателей, вызвав панику среди населения,
– говорится в сообщении.
Авторы информационных материалов ссылались на вымышленную волонтерскую медицинскую организацию.
Что советовали жителям Черновцов делать в день выборов
- брать маску класса защиты не менее FFP2;
- не приближаться к людям ближе, чем на 2 метра;
- надевать маску, перчатки, щиток;
- после посещения участка пройти ПЦР-тест на коронавирус и обратиться к семейному врачу.
Правоохранители выехали на место и обнаружили двоих людей, которые распространяли эти листовки. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливают всех причастных к этому. Полицейские выяснили, что медицинские работники Буковины не имеют никакого отношения к указанным листовкам.
Листовки с текстом распространяли в Черновцах / Фото Нацполиции