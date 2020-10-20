У Чернівцях невідомі розклеювали листівки з сумнівними порадами для виборців. Зокрема, на них рекомендували людям після повернення з дільниці здати ПЛР-тест на коронавірус.

До поліції надійшло повідомлення від жительки Чернівців, що на вулиці Героїв Майдану невідомі особи розклеюють листівки з сумнівними порадами для виборців. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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За словами жінки, у цих матеріалах наголошується на підвищеному ризику інфікування COVID-19 на дільницях для людей за 50 років.

Також там розміщено поради, які не є офіційними рекомендаціями МОЗ і можуть вплинути на емоційний стан виборців, спричинивши паніку серед населення,

– йдеться у повідомленні.

Автори інформаційних матеріалів посилалися на вигадану волонтерську медичну організацію.

Що радили жителям Чернівців робити у день виборів

брати маску класу захисту щонайменше FFP2;

не наближатися до людей ближче, ніж на и2 метри;

вдягати маску, рукавички, щиток;

після відвідин дільниці пройти ПЛР-тест на коронавірус та звернутися до сімейного лікаря.

Правоохоронці виїхали на місце і виявили двох людей, які розповсюджували ці листівки. Наразі тривають слідчі дії, встановлюють усіх причетних до цього. Поліцейські з’ясували, що медичні працівники Буковини не мають жодного стосунку до вказаних листівок.



Листівки з таким текстом розповсюджували в Чернівцях / Фото Нацполіції