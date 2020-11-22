В Черкассах избирателей подвозят на участки подозрительные машины: фото
В Черкассах наблюдатели зафиксировали систематический подвоз избирателей к участкам. Подвоз осуществляют одни и те же машины.
Это может свидетельствовать о задействовании "сетей" для подкупа избирателей. Об этом на своей фейсбук-странице пишет Комитет избирателей Украины.
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Подвоз происходит индивидуальными автомобилями: водитель остается за рулем, избиратель идет голосовать, затем возвращается в машину. За время наблюдения таких визитов одних и тех же автомобилей зафиксировано до 10 случаев,
– говорится в сообщении.
Наблюдатели КИУ уведомили о ситуации полицию. В КИУ также добавляют, что речь идет о тех же участках, где ранее было зафиксировано фотографирование бюллетеней.
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