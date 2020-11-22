В Черкассах наблюдатели зафиксировали систематический подвоз избирателей к участкам. Подвоз осуществляют одни и те же машины.

Это может свидетельствовать о задействовании "сетей" для подкупа избирателей. Об этом на своей фейсбук-странице пишет Комитет избирателей Украины.

Смотрите также Как проходят местные выборы 22 ноября в Украине: главное – фото, видео

Подвоз происходит индивидуальными автомобилями: водитель остается за рулем, избиратель идет голосовать, затем возвращается в машину. За время наблюдения таких визитов одних и тех же автомобилей зафиксировано до 10 случаев,

– говорится в сообщении.

Наблюдатели КИУ уведомили о ситуации полицию. В КИУ также добавляют, что речь идет о тех же участках, где ранее было зафиксировано фотографирование бюллетеней.

Обратите внимание! В Черкассах 22 ноября проходит второй тур местных выборов. За кресло мэра борются действующий городской голова Анатолий Бондаренко, от партии "За майбутнє", и Виктор Евпак от "Голоса".

Больше о местных выборах, их результатах и голосовании во 2 туре – по ссылке.