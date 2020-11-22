У Черкасах виборців підвозять на дільниці підозрілі автівки: фото
У Черкасах спостерігачі зафіксували систематичне підвезення виборців до дільниць. Підвезення здійснюють одні й ті самі автівки.
Це може свідчити про задіяння мереж "сіток" для підкупу виборців. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Комітет виборців України.
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Підвезення відбувається індивідуальними автомобілями: водій залишається за кермом, виборець йде голосувати, потім повертається в машину. За час спостереження таких візитів одних і тих самих автомобілів зафіксовано до 10 випадків,
– мовиться у повідомленні.
Спостерігачі КВУ повідомили про ситуацію поліцію. У КВУ також додають, що йдеться про ті ж дільниці, де раніше було зафіксовано фотографування бюлетенів.
Більше про місцеві вибори, їх результати та голосування у 2 турі – за посиланням.
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