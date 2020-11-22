У Черкасах спостерігачі зафіксували систематичне підвезення виборців до дільниць. Підвезення здійснюють одні й ті самі автівки.

Це може свідчити про задіяння мереж "сіток" для підкупу виборців. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Комітет виборців України.

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Підвезення відбувається індивідуальними автомобілями: водій залишається за кермом, виборець йде голосувати, потім повертається в машину. За час спостереження таких візитів одних і тих самих автомобілів зафіксовано до 10 випадків,

– мовиться у повідомленні.

Спостерігачі КВУ повідомили про ситуацію поліцію. У КВУ також додають, що йдеться про ті ж дільниці, де раніше було зафіксовано фотографування бюлетенів.

Зверніть увагу! У Черкасах 22 листопада відбувається другий тур місцевих виборів. За крісло мера змагаються чинний міський голова Анатолій Бондаренко, що йде від партії "За майбутнє", та Віктор Євпак від "Голосу".

Більше про місцеві вибори, їх результати та голосування у 2 турі – за посиланням.