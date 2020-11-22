Сразу в 12 разных городах 22 ноября продолжается второй тур выборов городских голов. Наблюдатели уже зафиксировали несколько нарушений, а общественные организации для поднятия явки устраивают конкурсы.

О том, как проходит избирательный процесс в городах Украины во время второго тура выборов 22 ноября, рассказывает 24 канал.

Актуально Какие нарушения обнаружили во время голосования 22 ноября: фото, видео

Львов

Во Львове за кресло мэра во 2 туре соревнуются действующий мэр Андрей Садовый (в первом туре набрал 40,09%) и кандидат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка (31,1%).

Утром во Львове фиксировали достаточно низкую явку. Об этом, в частности, писали представители движения Честно. К примеру, по состоянию на 10 утра в городе были участки, на которых никто не голосовал.



Во Львове низкая явка на участках / Фото Честно

Тем временем Андрей Садовый свой голос уже успел отдать. Он отшутился, что на этот раз его паспорт на месте и поделился фотографией с участка. Отметим, что во время голосования в первом туре Садовому пришлось дважды идти на участок, потому что первый раз он взял с собой загранпаспорт.

Днепр и Никополь

В двух городах работает пол тысячи участков, все они открылись вовремя, в отличие от первого тура, когда наблюдатели фиксировали организационные проблемы.

За период предвыборной кампании полиция открыла восемь дел из-за нарушений в этих двух городах.

Отметим, что во 2 туре выборов мэра в Днепре соревнуются кандидат от партии "Пропозиция" и действующий мэр Борис Филатов (в первом туре он набрал 46,4% голосов избирателей) и кандидат от партии "Громадська сила" Загид Краснов (за него в первом туре проголосовало 13,5% избирателей).

В Никополе сошлись кандидаты от партии "За будущее" Александр Саюк, который набрал в первом туре 21,86% голосов, и кандидат от "Слуги народа" Руслан Олейник с предыдущим результатом 17,85%.

Ужгород

Тем временем в Ужгороде соревнуются действующий мэр Богдан Андреев (набрал в первом туре 25,41% голосов) и Виктор Щадей – кандидат от партии "Слуга народа" (17,91%).

Интересно, что в ночь перед днем голосования суд отменил регистрацию наблюдателей от Виктора Щадея.

Дело в том, что наблюдатели от Щадея были поданы под формулировкой, что он является самостоятельным субъектом избирательного процесса, на самом же деле он является кандидатом, которого выдвинула партия "Слуга народа".

Славянск

В Славянске активисты заманивают молодежь на участки конкурсами. Так, тем, кто сфотографируется возле избирательной урны без бюллетеня, может перепасть новенький iPhone 12.

Как пишет Честно, Славянск усеян рекламой в визуальном стиле ОПЗЖ. Доказать, что это нарушение, практически невозможно.



Славянск в подозрительной рекламе / Фото Честно

Отметим, что в городе за кресло мэра борются кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Павел Придворов и кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Лях.

Черкассы

В Черкассах участки открылись вовремя. На выборах во втором туре там соревнуются действующий мэр Анатолий Бондаренко, что идет от партии "За будущее" и Виктор Евпак от "Голоса".

Впрочем, по данным Черкасской ячейки Комитета избирателей Украины, 21 ноября продолжала поступать информация о подготовке сетей с признаками подкупа избирателей. Сообщалось, что избиратель получит 300 гривен при условии голосования за одного из кандидатов и фотографирования бюллетеня с отметкой за этого кандидата.

Полтава

В Полтаве за кресло мэра во втором туре соревнуются бывший городской голова Александр Мамай и кандидат от "Слуги народа" Сергей Иващенко.

В день голосования и избирателям, и членам комиссий приходят сообщения с призывом не идти на выборы. Якобы, тех, кто получил продуктовые наборы, ждет полиция. Отправитель – Poltava.



Избирателям в Полтаве приходят такие смс / Фото ОПОРА

Что говорят в ЦИК

В Центризбиркоме отмечают, что серьезные системные нарушения пока не зафиксированы.

С опозданием открылся лишь один из 1648 избирательных участков.

Голосование продолжается в штатном режиме, а члены УИК контролируют соблюдение избирателями противоэпидемических мер.

В каких городах проходит второй тур выборов: