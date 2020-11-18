В Черкасской области члена УИК подозревают в принуждении избирателей голосовать за ее сына
Члена избирательной комиссии в Черкасской области обвиняют в препятствовании свободному осуществлению избирателем своего избирательного права, с сочетанием принуждения. Прокуратура уже объявила женщине о подозрении в совершении преступления.
Детали инцидента в Черкасской области
Нарушение случилось 19 октября в Христиновском районе Черкасской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
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По данным следствия, сын участницы УИК выдвигался кандидатом в депутаты. Накануне выборов женщина разносила приглашения на голосование жителям села. На обратной стороне приглашения она от руки написала, что на местных выборах нужно проголосовать за ее сына.
Такими действиями подозреваемая препятствовала свободному осуществлению гражданами своего избирательного права путем принуждения,
– подчеркнули в прокуратуре.
Результаты выборов в Черкассах: главное
- На выборах мэра Черкасс ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов избирателей.
- Из-за этого в городе 22 ноября состоится второй тур голосования.
- За мэрское кресло поборются самые рейтинговые кандидаты – Анатолий Бондаренко, которого поддержали 37,6% избирателей, и Виктор Евпак – 19,14%.
- Бондаренко является действующим мэром Черкасс, а Евпак выдвигался от партии "Голос".
- В Черкасский областной совет прошли 6 политических партий. Наибольшую поддержку получило Всеукраинское объединение "Черкащане".
- В новой каденции городского совета Черкасс будут работать депутаты от 7 политических партий.
- Больше всего голосов получила партия "За майбутнє".
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