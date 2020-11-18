Члена избирательной комиссии в Черкасской области обвиняют в препятствовании свободному осуществлению избирателем своего избирательного права, с сочетанием принуждения. Прокуратура уже объявила женщине о подозрении в совершении преступления.

Детали инцидента в Черкасской области

Нарушение случилось 19 октября в Христиновском районе Черкасской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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По данным следствия, сын участницы УИК выдвигался кандидатом в депутаты. Накануне выборов женщина разносила приглашения на голосование жителям села. На обратной стороне приглашения она от руки написала, что на местных выборах нужно проголосовать за ее сына.

Такими действиями подозреваемая препятствовала свободному осуществлению гражданами своего избирательного права путем принуждения,

– подчеркнули в прокуратуре.

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