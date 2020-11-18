Членкиню виборчої комісії на Черкащині звинувачують у перешкоджанні вільному здійсненню виборцем свого виборчого права, з поєднанням примусу. Прокуратура вже оголосила жінці про підозру у скоєнні злочину.

Деталі інциденту на Черкащині

Порушення трапилося 19 жовтня у Христинівського районі Черкаської області. Про це повідомила пресслужба Прокуратури області.

До теми Рекордні суми: скільки політики витратили на рекламу в соцмережах перед виборами

За даними слідства, син членкині ДВК висувався кандидатом у депутати. Напередодні виборів жінка розносила запрошення на голосування жителям села. На зворотному боці запрошення вона від руки написала, що на місцевих виборах потрібно проголосувати за її сина.

Такими діями підозрювана перешкоджала вільному здійсненню громадянами свого виборчого права шляхом примушування,

– наголосили у прокуратурі.

Результати виборів у Черкасах: головне