Кандидат в депутаты от партии "За будущее" пытается подкупить избирателей своего округа в Чернигове электрическими лампочками. Она предлагает людям принять участие в программе энергосбережения, а за это – "в подарок" – получить две LED лампочки.

О нарушении сообщает Комитет избирателей Украины на своей фейсбук-странице. Оно систематическое и о таком способе подкупа сообщают жители разных районов Чернигова.

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Что известно о нарушениях:

Дом одного из жителей микрорайона Градецкий в Чернигове 6 октября посетили кандидат в депутаты городского совета вместе со своим помощником и предлагали принять участие в программе энергосбережения, получив бесплатно электролампочки.

На электролампочках размещен логотип политической партии "За будущее", указано имя и фото кандидата – Валерия Макова и размещена надпись: "Ваш представитель по микрорайону от команды Антона Полякова" за будущее Чернигова!".

История с бесплатными лампочками тянется в Чернигове с начала сентября. Ее инициатором является городская команда партии "За будущее" и бывший член фракции "Слуга Народа" Антон Поляков, которые проводят в городе акцию по энергосбережению. Суть акции заключается в том, что в обмен на персональные данные, избирателям предлагают получить 2 LED лампочки. Кроме того, во время дворовых встреч избиратель сможет получить еще 2 лампочки.



Лампочки в упаковке с кандидатами / Фото КИУ

Такая деятельность имеет признаки подкупа избирателей. За нее предусмотрена уголовная ответственность,

– подчеркивают в КИУ.

Заметим, что максимальное наказание по статье для нарушителя – это лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.

По словам председателя КИУ Алексея Кошеля технология "лампочка в обмен на голос" используется на Черниговщине не впервые. В частности, такая же технология использовалась в 2016 году в округе №206.



История с лампочками в Чернигове происходит не на одном округе / Фото из соцсетей

Лампочки предлагают в обмен на личные данные / Фото из соцсетей

Информацию о подкупе избирателей уже передали в Национальную полицию.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Все новости о местных выборах-2020 в Украине – читайте по ссылке.