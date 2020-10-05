Глава Нацполиции сравнил количество нарушений во время действующей и предыдущих избирательных кампаний. Игорь Клименко заявил, что в этом году их будет значительно больше, чем раньше. Только за два дня правоохранители зафиксировали 400 заявлений и сообщений о нарушениях.

О нарушениях на местных выборах

Всего полиция насчитала уже почти тысячу жалоб. Об этом Игорь Клименко сказал в интервью "РБК-Украина".

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Клименко отметил, что за время прошлой президентской кампании было 8 тысяч заявлений и сообщений, во время парламентской – 11 тысяч.

Сейчас у нас всего за два дня плюс 400 заявлений и сообщений, поэтому легко подсчитать, что в итоге этих нарушений будет значительно больше, чем раньше,

- пояснил глава Нацполиции.

В то же время он подчеркнул, что полиция к этому готова. Сейчас во всех областях уже начали работу круглосуточные ситуационные центры. Клименко отметил, что эти центры принимают информацию, которая впоследствии обрабатывается соответствующими службами. Он добавил, что полиция справится со своей работой.

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Об обеспечении правопорядка на выборах

По словам Клименко, за порядком на местных выборах будут следить почти 100% личного состава Нацполиции.

Нам будут помогать высшие учебные заведения системы МВД, а это еще примерно 5 тысяч человек. Нам будет помогать в поддержании публичного порядка и Национальная гвардия и ГСЧС, и пограничники,

- подчеркнул Клименко.

Он посчитал, что всего в Украине существует 30 744 избирательных участка, на каждом должно быть по два сотрудника полиции. То есть всего на избирательных участках будет около 56 тысяч полицейских.

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