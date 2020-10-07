Кандидатка в депутати від партії "За майбутнє" намагається підкупити виборців свого округу в Чернігові електричними лампочками. Вона пропонує людям взяти участь у програмі енергозбереження, а за це – "в подарунок" – отримати дві LED лампочки.

Про порушення повідомляє Комітет виборців України на своїй фейсбук-сторінці. Воно систематичне та про такий спосіб підкупу повідомляють жителі різних районів Чернігова.

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Що відомо про порушення:

До помешкання одного з жителів мікрорайону Градецький у Чернігові 6 жовтня завітали кандидатка в депутати міської ради разом зі своїм помічником і пропонували взяти участь в програмі енергозбереження, отримавши безкоштовно електролампочки.

На електролампочках розміщений логотип політичної партії "За майбутнє", вказане ім'я та фото кандидатки – Валерія Макова та розміщений напис: "Ваш представник по мікрорайону від команди Антона Полякова "За майбутнє Чернігова!".

Історія з безкоштовними лампочками тягнеться в Чернігові від початку вересня. Її ініціатором є міська команда партії "За майбутнє" та колишній член фракції "Слуга Народу" Антон Поляков, які проводять в місті акцію із енергозбереження. Суть акції полягає в тому, що в обмін на персональні дані, виборцям пропонують отримати 2 LED лампочки. Крім того, під час дворових зустрічей виборець зможе отримати ще 2 лампочки.



Лампочки в упаковці з кандидатами / Фото КВУ

Така діяльність має ознаки підкупу виборців. За неї передбачена кримінальна відповідальність,

– наголошують у КВУ.

Зауважимо, що максимальне покарання за статтею для порушника – це позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади.

За словами голови КВУ Олексія Кошеля технологія "лампочка в обмін на голос" використовується на Чернігівщині не вперше. Зокрема, така ж технологія використовувалася у 2016 році в окрузі №206.



Історія з лампочками у Чернігові відбувається не на одному окрузі / Фото з соцмереж



Лампочки пропонують в обмін на особисті дані / Фото з соцмереж

Інформацію про підкуп виборців вже передали у Національну поліцію.