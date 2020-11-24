Черновицкий горсовет на сессии 23 ноября решил выделить одноразовую помощь пенсионерам и малообеспеченным жителям города в сумме 1 000 гривен из-за пандемии коронавируса.

Средства будут выдавать по заявлениям черновчан, которые оказались в затруднении и которым нужна финансовая поддержка. Об этом информирует Комитет избирателей Украины в фейсбуке.

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Чтобы максимально упростить порядок выплаты, средства будут выдавать по заявлениям малообеспеченных граждан.

Для реализации этого проекта депутаты внесли изменения и дополнения в программу "Защита" на 2019 – 2021 годы. Проект решения единогласно поддержали все присутствующие на сессии депутаты. Средства черновчане смогут получить до конца 2020 года.

В рекламе и "джинсе", которая появилась в местных электронных СМИ, указывается, что инициатором проекта решения выступил один из действующих депутатов горсовета, который вышел во второй тур выборов,

– информирует КИУ.

Обратите внимание! Второй тур выборов мэра Черновцов назначен на 29 ноября. В нем примут участие предприниматель Роман Кличук и депутат горсовета Виталий Михайлишин.

Больше о местных выборах, их результатах, нарушениях во время их проведения и прочем – по ссылке.