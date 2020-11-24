Чернівецька міськрада на сесії 23 листопада вирішила виділити одноразову допомогу пенсіонерам та малозабезпеченим мешканцям міста у сумі 1 000 гривень через пандемію коронавірусу.

Кошти видаватимуть за заявами чернівчан, які опинилися у скруті та яким потрібна фінансова підтримка. Про це інформує Комітет виборців України у фейсбуці.

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Щоб максимально спростити порядок виплати, кошти видаватимуть за заявами малозабезпечених громадян.

Для реалізації цього проєкту депутати внесли зміни та доповнення до програми "Захист" на 2019 – 2021 роки. Проєкт рішення одноголосно підтримали усі присутні на сесії депутати. Кошти чернівчани зможуть отримати до кінця 2020 року.

У рекламі та "джинсі", яка з’явилася в місцевих електронних ЗМІ, вказується, що ініціатором проєкту рішення виступив один з чинних депутатів міськради, який вийшов у другий тур виборів,

– інформує КВУ.

Зверніть увагу! Другий тур виборів мера Чернівців призначено на 29 листопада. У ньому візьмуть участь підприємець Роман Клічук та депутат міськради Віталій Михайлішин.

Більше про місцеві вибори, їх результати, порушення під час їх проведення тощо – за посиланням.