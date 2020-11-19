Во 2 тур выборов мэра в Черновцах вышли местный бизнесмен Роман Кличук и бывший "регионал" и сотрудник "Рошен" Виталий Михайлишин, который уже 4 года руководил городом как исполняющий обязанности. 2 тур в Черновцах запланирован на 29 ноября 2020 года.

Кандидат в мэры Черновцов Виталий Михайлишин пошел на выборы-2020 как представитель политсилы "Команда Михайлишина", но на самом деле за нейтральным названием скрываются связи с "ОПЗЖ". Кто такой Виталий Михайлишин и кто за ним стоит – читайте в материале 24 канала.

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Биография Виталия Михайлишина

Виталий Михайлишин родился 28 июня 1973 года в Черновцах. Учился в машиностроительном ПТУ (ныне лицеи), также окончил местный университет, имеет диплом правоведа.

В начале 2000-х Михайлишин работал на "Рошен" – был торговым представителем компании семьи Порошенко. Также работал в Крыму и Луцке.



Виталий Михайлишин агитирует за себя на рынке / Фото страницы политика на фейсбуке

Политическая карьера

С 2010 года начинается активная политическая карьера Виталия Михайлишина – он вливается в ряды тогда мощной "Партии регионов" и становится одним из послов партии Януковича в Черновицкой области.

В 2010 году регионала Михайлишина выбирают в Черновицкий горсовет, где он в декабре того же года становится секретарем. Через год мэра города Федорука отстраняют от власти – так Михайлишин стал исполняющим обязанности.



Себе Михайлишин создает имидж крепкого хозяйственника / Фото страницы политика на фейсбуке

Правда, реальной власти Михайлишин не имел, а сыграл роль свадебного генерала. Настоящими хозяевами города были олигарх Дмитрий Фирташ и влиятельный регионал Михаил Папиев. Михайлишин считался их креатурой и вел себя соответственно. Еще одним теневым управляющим Черновцов в то время был Василий Продан (муж бывшего нардепа от БПП Оксаны Продан).

Да, я за президента Януковича. Да, я член "Партии регионов". Не выхожу из партии, мне не стыдно,

– заявил Михайлишин в декабре 2013 года.

После победы Революции Достоинства Виталий Михайлишин делает широкий жест и уходит в отставку. В Черновцах выбирают нового мэра – Алексея Каспрука (Михайлишин тоже баллотировался, но проиграл), но его впоследствии отстраняют от власти – исполнять обязанности остается Продан.



Более 3 лет Виталий Михайлишин был формальным главой Черновцов / Фото страницы политика на фейсбуке

На местные выборы-2020 Продан не пошел, а консенсусным кандидатом местных элит стал Виталий Михайлишин, который после запрета "Партии регионов" пять лет "отсиживался" в политсиле Продана "Родной город". Однако связей с бывшими собратьями не терял – на парламентских выборах-2019 он профинансировал на 1,2 миллиона гривен "ОПЗЖ", сам пошел на выборы, но в очередной раз проиграл.

Параллельно с работой в горсовете, куда избрался в 2015 от "Родного города" и возглавил фракцию, Михайлишин еще вместе с сыном руководит фирмой "Торговый дом "Гомельскло", продающей стройматериалы и сантехнику.

Михайлишин имеет диплом Национальной академии госуправления при Президенте Украины как специалист по парламентаризму и парламентской деятельности. Трудоустроиться по специальности Михайлишин пытался трижды, но каждый раз неудачно (в 2012 году не помогли даже концерты российских певцов Буйнова и Розенбаума), поэтому в конце концов решил развивать парламентаризм в регионах.



Благодаря мэрской кампании-2020 Михайлишин стал ближе к спорту / Фото страницы политика на фейсбуке

Делал это Михайлишин в основном благодаря голому популизму. В сентябре 2020 года он вляпался в скандал, когда на встрече с избирателями сообщил, что благодаря его неустанной работе открыто общественное пространство. Впоследствии его разоблачила на лжи "ОПОРА". Выяснилось, что его создали за софинансирование Европейского союза, а когда городской совет голосовал за проект – Михайлишина даже не было в сессионном зале.

О еще одном казусе рассказывает "Суспільне. Буковина". Оказалось, что политик у себя на фейсбуке хвастался, что способствовал закупке ПЦР-лаборатории для городской больницы №1. В то же время решение о выделении денег на ее обустройство приняли на бюджетной комиссии, в которую депутат Михайлишин не входит.



На выборах-2020 Михайлишин пока второй / Фото страницы политика на Фейсбуке

Под выборы мэра для кандидата приобрели именную партию и он стал №1 в списках "Команды Михайлишина". В первом туре 25 октября 2020 года Михайлишин набрал 21,31%, а победителем неожиданно стал несистемный кандидат Роман Кличук. Водочный король Черновцов и фанат произведений Василия Шкляра набрал 27,23% голосов. Отстраненный мэр Алексей Каспрук стал третьим и остался за бортом.

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Голоса в Черновцах считали долго и со скандалами – местный избирком пришлось подгонять из самого Киева, однако подсчет затянулся больше чем на неделю, чем это позволяет закон. Второй тур в Черновцах состоится 29 ноября.

Декларация Виталия Михайлишина

Михайлишин за 2019 год задекларировал 728 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности. Почти миллион также заработала жена – Татьяна Михайлишина. Еще полмиллиона Михайлишин получил от продажи ценных бумаг. В наличности супруги хранят более миллиона гривен и 114 тысяч долларов.



Семья кандидата в мэры Черновцов / Фото страницы политика на фейсбуке

В общей собственности супругов есть две квартиры, два автомобиля – Toyota RAV-4 HYBRID 2019 года выпуска и Toyota Highlander 2012 года.

Жена задекларировала детской одежды бренда Polo Ralph Lauren на 1 миллион 875 тысяч гривен. И это одна из самых странных позиций в декларациях всех кандидатов.