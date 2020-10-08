За несколько недель до местных выборов 25 октября украинцы рассказали о своих избирательных приоритетах. Людям одинаково важно как то, кто возглавит их населенные пункты, так и то, какие политсилы войдут в местные советы.

За последние годы украинцы в полной мере осознали важность своих голосов во время выборов. Львиная доля избирателей считает, что должна принять решение, за кого голосовать, самостоятельно, без помощи друзей и родственников. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

Обратите внимание За кого украинцы готовы голосовать на выборах: рейтинг партий

В 2016 – 2017 годах примерно 50% опрошенных безнадежно заявляли, что их голос ничего не решает. В этом году таких избирательных пессимистов – только треть. Больше всего верят в силу своих голосов жители Киева.

За кого голосовать, украинцы чаще всего решают самостоятельно. Лишь 15% избирателей советуются с близкими. Стоит заметить, что большинство из них – самые молодые и самые старшие украинцы.

Знают ли украинцы дату выборов

58% избирателей с уверенностью заявляют, что предстоящие выборы состоятся 25 октября.

14% украинцев знают, что выборы состоятся где-то в октябре.

2% людей уверенно назвали не тот месяц и не то число.

26% избирателей признались, что не знают, когда выборы, или же затруднились с ответом.

Чью победу не выборах люди считают самой важной

35% людей отмечают, что им важно, кто станет главой конкретных населенных пунктов, и какие политические силы получат власть.

33% избирателей считают, что самое важное – кто станет городским / сельским главой;

13% украинцев больше всего интересует, какие партии пройдут в местные советы.

Сколько украинцев придут на выборы

58% избирателей планируют прийти и проголосовать;

21% – еще колеблются;

8% – возможно примут участие;

13% – скорее всего проигнорируют выборы.

Обратите внимание! В опросе приняли участие украинцы в возрасте от 18 лет, кроме жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 5000 респондентов.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки телефонных номеров).

Погрешность составляет не более 1,4%.

Сроки проведения опроса: от 4 до 7 октября.