За кого украинцы готовы голосовать на выборах: рейтинг партий
Социологи обнародовали свежий агрегированный рейтинг партий на местных выборах. Он является суммой результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области. Наибольшей поддержкой украинцев заручились такие партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Европейская солидарность".
Всего в рейтинг попали 77 различных партий, из которых большинство – местные партии, баллотирующиеся в один или несколько областных советов, сообщает социологическая группа "Рейтинг".
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Респонденты выбирали из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве – городского совета), партии.
Какова поддержка у партий на местных выборах:
- "Слуга народа" – 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы;
- "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 12,6%;
- "Европейская солидарность" – 11,7%;
- "Батькивщина" – 7,5%;
- "За будущее" – 7,2%.
К слову, почти все эти партии за последнюю неделю улучшили свой результат. С предварительными результатами опроса можете ознакомиться по ссылке.
Какие политические силы пока не преодолевают условный барьер в 5%:
- "Наш край" - 4,0%;
- Радикальная партия Олега Ляшко – 3,9%;
- УДАР Виталия Кличко – 3,0%;
- "Партия Шария" – 2,6%;
- ВО "Свобода" – 2,4%;
- партии "Голос", "Победа Пальчевского", "Сила и честь" – по 1,6%;
- "Пропозиція" – примерно 1%.
Суммарный рейтинг других партий (преимущественно местных), которые принимают участие в местных выборах и были внесены в список для исследования, – 22,2%.
Что известно об исследовании?
Социологическая группа "Рейтинг" опросила по телефону 5 тысяч украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных. Сроки проведения опроса: 4 – 7 октября 2020 года. Погрешность не превышает 1,4%.
Главные даты местных выборов 2020 / Инфографика 24 канала