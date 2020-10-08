Социологи обнародовали свежий агрегированный рейтинг партий на местных выборах. Он является суммой результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области. Наибольшей поддержкой украинцев заручились такие партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Европейская солидарность".

Всего в рейтинг попали 77 различных партий, из которых большинство – местные партии, баллотирующиеся в один или несколько областных советов, сообщает социологическая группа "Рейтинг".

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Респонденты выбирали из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве – городского совета), партии.

Какова поддержка у партий на местных выборах:

"Слуга народа" – 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы;

"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 12,6%;

"Европейская солидарность" – 11,7%;

"Батькивщина" – 7,5%;

"За будущее" – 7,2%.

К слову, почти все эти партии за последнюю неделю улучшили свой результат. С предварительными результатами опроса можете ознакомиться по ссылке.

Какие политические силы пока не преодолевают условный барьер в 5%:

"Наш край" - 4,0%;

Радикальная партия Олега Ляшко – 3,9%;

УДАР Виталия Кличко – 3,0%;

"Партия Шария" – 2,6%;

ВО "Свобода" – 2,4%;

партии "Голос", "Победа Пальчевского", "Сила и честь" – по 1,6%;

"Пропозиція" – примерно 1%.

Суммарный рейтинг других партий (преимущественно местных), которые принимают участие в местных выборах и были внесены в список для исследования, – 22,2%.

Что известно об исследовании?

Социологическая группа "Рейтинг" опросила по телефону 5 тысяч украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных. Сроки проведения опроса: 4 – 7 октября 2020 года. Погрешность не превышает 1,4%.

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Главные даты местных выборов 2020 / Инфографика 24 канала