За кілька тижнів до місцевих виборів 25 жовтня українці розповіли про свої виборчі пріоритети. Людям однаково важливо як те, хто очолить їхні населені пункти, так і те, які політсили увійдуть до місцевих рад.

За останні роки українці повною мірою усвідомили важливість своїх голосів під час виборів. Левова частка виборців вважає, що має прийняти рішення, за кого голосувати, самостійно, без допомоги друзів та родичів. Про це свідчать дані, які оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

Зверніть увагу За кого українці готові голосувати на виборах: рейтинг партій

У 2016 – 2017 роках приблизно 50% опитаних безнадійно заявляли, що їхній голос нічого не вирішує. Цьогоріч таких виборчих песимістів – лише третина. Найбільше вірять у силу своїх голосів жителі Києва.

За кого голосувати, українці найчастіше вирішують самостійно. Лише 15% виборців радяться з близькими. Варто зауважити, що більшість з них – наймолодші та найстарші українці.

Чи знають українці дату виборів

58% виборців з впевненістю заявляють, що майбутні вибори відбудуться 25 жовтня.

14% українців знають, що вибори відбудуться десь у жовтні.

2% людей впевнено назвали не той місяць і не те число.

26% виборців зізналися, що не знають, коли вибори, або ж вагалися із відповіддю.

Чию перемогу не виборах люди вважають найважливішою

35% людей зазначають, що їм важливо, хто стане очільником конкретних населених пунктів, і які політичні сили здобудуть владу.

33% виборців вважають, що найважливіше – хто стане міським/сільським головою;

13% українців найбільше цікавить, які партії пройдуть до місцевих рад.

Скільки українців прийдуть на вибори

58% виборців планують прийти і проголосувати;

21% – ще вагаються;

8% – можливо візьмуть участь;

13% – швидше за все проігнорують вибори.