Члены избирательных участков получают различные угрозы во время местных выборов 2020 года. Среди них и угрозы убийства.

Такую угрозу получила одна из членов избирательной комиссии в Краматорске. Угрозу она получила от неизвестного лица. После этой угрозы она обратилась к правоохранителям, сообщили в полиции Донецкой области.

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Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины "Угроза убийством".

Это нарушение стало одним из 190, связанных с выборами, которые получила полиция Донецкой области по состоянию на 16:00 воскресенья, 25 октября. Полицейские открыли 15 уголовных производств по нарушениям избирательного законодательства. Составлено 6 административных протоколов.

Какие еще нарушения зафиксировали полицейские в Донецкой области

Блокирование работы избирательного участка. Полиция Дружковки начала уголовное производство по факту препятствования работе избирательной комиссии. В полицию обратилась председатель избирательной комиссии с сообщением о том, что уполномоченное лицо политической партии и доверенное лицо кандидата на пост городского головы блокировали избирательный участок. Из-за этого участок не работал с 8:20 до 09.45.

Полиция Дружковки начала уголовное производство по факту препятствования работе избирательной комиссии. В полицию обратилась председатель избирательной комиссии с сообщением о том, что уполномоченное лицо политической партии и доверенное лицо кандидата на пост городского головы блокировали избирательный участок. Из-за этого участок не работал с 8:20 до 09.45. Голосование за умершего. В Бахмуте член избирательной комиссии предоставил бюллетень для голосования лицу, чтобы оно проголосовало за умершего избирателя

В Бахмуте член избирательной комиссии предоставил бюллетень для голосования лицу, чтобы оно проголосовало за умершего избирателя Пьяный наблюдатель. В Мирнограде полицейские составили протокол в отношении наблюдателя. 43-летний мужчина находился на избирательном участке в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии его заменили на другого.

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