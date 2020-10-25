Члени виборчих дільниць отримують різноманітні погрози під час місцевих виборів 2020 року. Серед них і погрози вбивства.

Таку погрозу отримала одна з членів виборчої комісії у Краматорську. Погрозу вона отримала від невідомої особи. Після цієї погрози вона звернулася до правоохоронців, повідомили у поліції Донецької області.

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Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 Кримінального кодексу України "Погроза вбивством".

Це порушення стало одним зі 190, пов'язаних з виборами, які отримала поліція Донецької області станом на 16:00 неділі, 25 жовтня. Поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого законодавства. Складено 6 адміністративних протоколів.

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Блокування роботи виборчої дільниці. Поліція Дружківки розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі виборчої комісії. До поліції звернулася голова виборчої комісії про те, що уповноважена особа політичної партії та довірена особа кандидата на пост міського голови блокували виборчу дільницю. Через це дільниця не працювала з 8:20 до 09.45.

Поліція Дружківки розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі виборчої комісії. До поліції звернулася голова виборчої комісії про те, що уповноважена особа політичної партії та довірена особа кандидата на пост міського голови блокували виборчу дільницю. Через це дільниця не працювала з 8:20 до 09.45. Голосування за померлого. У Бахмуті член виборчої комісії надав бюлетень для голосування особі, щоб вона проголосувала за померлого виборця

У Бахмуті член виборчої комісії надав бюлетень для голосування особі, щоб вона проголосувала за померлого виборця П'яний спостерігач. У Мирнограді поліцейські склали протокол відносно спостерігача. 43-річний чоловік перебував на виборчій дільниці у стані алкогольного сп‘яніння. Згодом його замінили на іншого.



Скільки бюлетенів отримають виборці / Інфографіка 24 каналу

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