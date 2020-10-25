В Украине 25 октября выбирают депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских глав. Голосуют во всех областях, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

На избирателей на участках ждут с 8:00 до 20:00. Однако процесс голосования происходит не без нарушений. О наиболее распространенных из них читайте в материале 24 канала.

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Участки не открылись вовремя

В Киеве 6 избирательных участков начали работу с опозданием, информируют в пресс-службе МВД. Еще два по состоянию на 8:30 – вообще не открылись. По этим фактам проводят проверки.

Попытки подкупа и карусели

В Измаиле, Одесской области, полиция обнаружила три автобуса. 52 пассажира ехали на голосование в Белгород-Днестровский. За каждый отданный голос организатор обещал заплатить им по 4 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции.

Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции. Такую схему придумал 42-летний гражданин соседнего государства, ранее судимый. Против мужчины начали уголовное производство.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, "карусели" из незаконного подвоза избирателей фиксируют в Украине еще с 24 октября. Кроме Одесской области, такие случаи обнаружили в Киеве и Днепропетровщине.

"Подарки" под участком

В движении "Честно" зафиксировали еще одно правонарушение под местом для голосования. Избирателям раздавали маски от благотворительного фонда Александра Третьякова, который поддерживал политсилу УДАР.

У Святошинському районі Києва роздають маски від благодійного фонду Олександра Третьякова.



Третьяков на місцевих виборах підтримував УДАР. pic.twitter.com/e2d3jaeQe5 — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

В Хмельницком тоже одаривали избирателей масками.

У Хмельницькому роздають агітаційні маски.



Всі новини ЧЕСНО про вибори: https://t.co/JdyQSRCdn0 pic.twitter.com/5PQqs39kUU — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

В Ивано-Франковске, между тем, не гнушались агитацией в день голосования. Там заметили билборд местного кандидата от "Свободы".

В Киеве кандидат от УДАРа решил напомнить о себе не билбордами, а сообщениями.

В Івано-Франківську фіксуємо агітацію у день виборів. pic.twitter.com/E0cXK2hg4Z — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

Кандидат агитировал в сообщениях / Фото Анастасии Крымовой, 24 канал

В Ивано-Франковске, информирует Galka, избирателей телефону на голосование приглашала "Команда Марцинкива".

Нарушение в ходе опроса от Зеленского

На одном из черкасских избирательных участков, информирует КИУ, одна из членов ДИК раздавала бланки прямо в помещении. Говорит, об этом ее попросили волонтеры.

В Киеве перевернули урну с бланками опроса.

На Волыни граждане обращаются в полицию, потому что считают проведение опроса незаконным.

В Ивано-Франковске, информирует Galka, избиратели получили по несколько бланков опроса. Их фото выкладывают в сеть.

Голосование заранее

На Хмельнитчине, отметили в "Опоре", голосовать начали еще перед 8:00. Так спешили в селе Иосифовка и первому человеку разрешили проголосовать еще в 7:50.

Выборы – без кабинок

В Житомире, информирует "Опора", на двух участках нет кабинок для голосования.

На участке №181447, что в детсаду №66, одна кабинка в виде завесы из кукольного театра,

– говорят наблюдатели.

На участке №181448, что в детсаду №46, кабинки отсутствуют вообще. В Житомирской ТИК объясняют все так: производитель не успел изготовить кабинки вовремя.



Импровизированная кабинка для голосования в Житомире / Фото "Опоры"

Обратите внимание! Не хватает кабинок для голосования и на многих участках на Киевщине. Также наблюдатели говорят о недостатке урн для голосования, принтеров и ... даже телефонов.

Нарушение противоэпидемиологических мер

На ряде участков, информируют в КИУ, отсутствуют защитные экраны у столов членов комиссии. Проблемным также является соблюдение социальной дистанции, ведь возле многих участков еще утром – очереди. Также, например, во Львове члены некоторых комиссий не одели защитные перчатки и неправильно носят маски. На многих участках – лишь по одному антисептику.

Кандидат установил видеонаблюдение

На Луганщине 24 октября один из кандидатов на должность Чмыровского сельского головы установил видеонаблюдение в помещениях для голосования избирательных участков №№ 440569, 440571, 440592, 440593. Сейчас этим фактом занимается полиция.

Попросили фото бюллетеня

Как информирует PavlovskyNews, кандидат в мэры Южноукраинска Александр Надежа попросил избирателей сфотографировать бюллетени. Вроде бы это подтвердит их голоса и защитит от фальсификаций.



Доказательства нарушений на Николаевщине / Фото PavlovskyNews

Голая активистка перед президентом

Президент Владимир Зеленский голосовал на участке в Оболонском районе Киева. Перед тем, как глава государства зашел в помещение, его ждал неприятный "сюрприз". Активистка Femen подняла юбку и показала гениталии в зеленке. Ее быстро оттащили.

Смотрите видео:

Голосование по принуждению

Руководство одного из университетов Государственной фискальной службы на Киевщине, дало указание курсантам о голосовании. Курсанты должны проголосовать за одного из кандидатов в депутатов, информируют в Киевской областной прокуратуре.

Коротко о других нарушениях:

На Закарпатье тоже не хватает кабинок для голосования.

тоже не хватает кабинок для голосования. В Ужгороде не обнаружили одной пачки бюллетеней.

не обнаружили одной пачки бюллетеней. В Никополе и Львове избиратели порвали бюллетени.

избиратели порвали бюллетени. Зафиксированы также попытки проголосовать без паспорта: на Одесщине и Закарпатье бюллетени выдавали без документов.

бюллетени выдавали без документов. В селе Стецева в Снятинском районе Ивано-Франковской области ошибочно погасили не те бюллетени. Участок по состоянию на 12:00 закрыта.

Сколько уголовных производств открыли?

В день голосования 25 октября полиция уже начала 6 уголовных производств по фактам нарушений. Такая информация по состоянию на 11:00. Также было составлено 2 админпротокола. В Нацполиции сообщают, что всего зарегистрировано уже 383 сообщений о возможных нарушениях.

Какие наказания грозят за нарушения на выборах

Административная ответственность за:

нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей – штраф от 170 до 510 гривен;

осуществление предвыборной агитации лицом, участие которого в агитации запрещена: для граждан – от 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен, для должностных лиц – от 3,4 тысячи до 5,1 тысячи гривен;

заказ или изготовление избирательных бюллетеней сверх установленного решением соответствующей избирательной комиссией количества – от 425 до 850 гривен;

непредоставление копии избирательного протокола лицам, которые имеют право получить такую копию – от 340 до 1,7 тысячи гривен;

неисполнение решений избирательной комиссии: для граждан – от 255 до 425 гривен, для должностных лиц – от 510 до 850 гривен.

отказ от освобождения члена избирательной комиссии от выполнения производственных или служебных обязанностей по основному месту работы: для должностных лиц – от 340 до 850 гривен;

увольнение члена избирательной комиссии с работы или перевод его на более низкую должность: для должностных лиц - от 1,02 тысячи до 1,7 тысячи гривен;

нарушение порядка опубликования документов, связанных с подготовкой и проведением выборов – от 170 до 340 гривен;

воспрепятствование осуществлению избирателем своего избирательного права, препятствование деятельности другого субъекта избирательного процесса, члена избирательной комиссии, официального наблюдателя: для граждан – от 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен, для должностных лиц – от 3,4 тысячи до 5,1 тысячи гривен.

Уголовная ответственность грозит за:

препятствование осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии или деятельности официального наблюдателя;

предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей;

незаконное использование избирательного бюллетеня, голосование избирателем более одного раза;

фальсификацию, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, избирательной урны, списка избирателей;

нарушение тайны голосования;

подкуп избирателя, члена избирательной комиссии.

Смотрите онлайн-марафон с избирательных участков:



Как будут выбирать местных депутатов и мэров / инфографика 24 канала