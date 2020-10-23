Больные COVID-19 или же те, кто находится на обсервации, также сохраняют за собой право проголосовать на местных выборах 25 октября. К ним, согласно закону, должны приходить члены комиссии с ящиками. Однако возникла проблема, ведь те отказываются рисковать своим здоровьем.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель рассказал, что из-за такой ситуации может произойти срыв голосования по домам. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Кошель отметил, что из многих регионов Украины Комитет избирателей получает сигналы, что члены комиссии отказываются при любых обстоятельствах приходить для голосования в дом, где могут быть больные коронавирусом или люди, которые находятся на обсервации.

Эту проблему я вижу серьезной, ведь может быть срыв голосования с ящиками по многим участкам,

– заверил глава КИУ.

Кого стоит винить в этой ситуации

Он выразил мнение, что членов комиссии нельзя осуждать за отказ, а стоит понять, ведь никто не хочет рисковать собственным здоровьем и жизнью.

В то же время Кошель заверил, что виновным в этой ситуации является именно Кабинет Министров Украины, ведь они должны были профинансировать из коронавирусного фонда, выделить средства для обеспечения людей всеми необходимыми средствами защиты.

Речь шла о 150 – 200 миллионах гривен – это не большая сумма. Это согласно подсчетам нашей организации, ведь Кабмин даже не считал,

– заметил Кошель.

Зато сейчас ни один участок в Украине не готов ко дню выборов. Там нет антисептиков и приборов температурного скрининга – подробнее об этом читайте здесь.



Как безопасно проголосовать в условиях пандемии / Инфографика 24 канала