Ни один участок по состоянию на 23 октября не готов принимать избирателей в условиях пандемии коронавируса. Там нет антисептиков и приборов температурного скрининга.

Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время брифинга, передает 24 канал. Она объяснила: как омбудсмен, должен осуществлять контроль за соблюдением избирательных прав граждан.

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Мы 25 октября будем проверять и анализировать, как на участках соблюдают карантинные меры. Чтобы человек попадал на участок только в маске, чтобы ему измеряли температуру. Пока еще ни один участок не обеспечен такими приборами и дезинфекторами, чтобы человек мог воспользоваться и обработать себе руки,

– отметила она.

Денисова отметила, что на всех участках ей рассказывали, что к концу дня 23 октября они должны быть обеспечены всеми средствами.

"Мы очень хотим, чтобы это слово сдержали. Чтобы не произошло такое, что количество больных коронавирусом будет в разы увеличиваться после этих выборов", – сказала она.

Омбудсмен добавила, что мониторинг будет осуществляться и относительно условий, в которых будут проводить всенародный опрос.

Обратите внимание! Местные выборы в 2020 году проходят в условиях всемирной пандемии коронавируса. В Украине действует адаптивный карантин, поэтому на участки граждане обязаны приходить в масках. Их просят взять с собой собственную ручку и на участках не создавать очереди.



Местные выборы в Украине: календарь / Инфографика 24 канала