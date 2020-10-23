Хворі на COVID-19 або ж ті, хто перебуває на обсервації, також зберігають за собою право проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня. До них, згідно з законом, повинні приходити члени комісії зі скриньками. Однак виникла проблема, адже ті відмовляються ризикувати своїм здоров'ям.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель розповів, що через таку ситуацію може відбутись зрив голосування по домівках. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Кошель зазначив, що з багатьох регіонів України Комітет виборців отримує сигнали, що члени комісії відмовляються за будь-яких обставин приходити для голосування у будинок, де можуть бути хворі на коронавірус або люди, які перебувають на обсервації.

Цю проблему я вбачаю серйозною, адже може бути зрив голосування зі скриньками по багатьох дільницях,

– запевнив голова КВУ.

Кого варто звинувачувати у цій ситуації

Він висловив думку, що членів комісії не можна осуджувати за відмову, а варто зрозуміти, адже ніхто не хоче ризикувати власним здоров'ям та життям.

Водночас Кошель запевнив, що винним у цій ситуації є саме Кабінет Міністрів України, адже вони повинні були профінансувати з коронавірусного фонду, виділити кошти для забезпечення людей всіма необхідними засобами захисту.

Йшлося про 150 – 200 мільйонів гривень – це не велика сума. Це згідно з підрахунками нашої організації, адже Кабмін навіть не рахував,

– зауважив Кошель.

Натомість зараз жодна дільниця в Україні не є готовою до дня виборів. Там немає антисептиків та приладів температурного скринінгу – детальніше про це читайте тут.



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