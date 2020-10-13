Президент Украины Владимир Зеленский хочет на местных выборах задать украинцам 5 вопросов. Он назвал это всенародным опросом. Однако украинцы отнеслись к такой идее скептически. Они сформулировали свои вопросы, которые хотят задать президенту.

О чем хотят спросить президента

Украинцы придумали несколько вопросов на разные темы. В частности, они касаются как планов президента, так и бюджета и войны.

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Вопрос к президенту:

Я бы спросил у него: Вова, для чего оно было тебе надо?

Мне вот интересно, ему трудно, или ему в удовольствие менять что-то?

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Войну он должен был закончить – не закончилась. Деньги идут и обещанного нет.

Я бы спросила о его планах, ведь, если честно, они не очень понятны. Каждый раз появляются какие-то новые, а предыдущие забываются.

Одна из опрошенных заявила, что у нее нет вопросов к президенту, только надежды.

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