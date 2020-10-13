Кто убил Эрику и что делать с Аваковым: в сети предлагают свои "5 вопросов от Зеленского"
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 13 октября заявил, что украинцам на местных выборах 25 числа поставят еще дополнительных 5 вопросов. На известие о таком референдуме достаточно активно реагировали в сети: многие возмущается, а кто-то подошел с юмором.
О каких 5 вопросах заявлял Зеленский
По его словам, вопросы будут касаться того, что "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами". Об этом сообщает 24 канал.
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На избирательном участке я поставлю тебе 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?" Почему твой ответ является важным? Потому что будет так, как решишь ты,
– заявил президент Украины.
Правда, он не сказал, о каких 5 важных вопросах идет речь, но пообещал обнародовать эту информацию позже. Также неизвестно, как будет происходить опрос.
В Офисе Президента говорят, что украинцы узнают все в ближайшее время – Зеленский намерен озвучивать ежедневно по одному вопросу.
Обращение Владимира Зеленского о местных выборах 25 октября: смотрите видео
Как на инициативу президента отреагировали украинцы
В сети людей возмутил в основном тот факт, что о таких планах Зеленский объявил за 12 дней до выборов. Кроме того, неизвестно, на каком основании будут проводить этот опрос и какой у него будет статус. В то же время обратили внимание на то, что опрос будет проводиться при очень низкой явке, ведь не все захотят пойти на участки из-за тревожной ситуации с коронавирусом.
Правда, многие все же обнародовал свою версию 5 вопросов. Более того, в сети появился соответствующий хэштег #5питань.
Сюрприз будет, как на экзамене. Может, спросят что-то совсем неманипулятивне вроде "поддерживаете ли вы мирную политику на Донбассе..." Или "Решим раз и навсегда кто смешнее: "Квартал 95" или "Дизель-шоу"?
- подчеркнул бывший глава Гостаможни Максим Нефедов.
"Экс-чиновник также провел предварительный опрос своих друзей и определил 5 вопросов, которые следует задать:
- На что собирать деньги: Playstation 5 или Xbox Series X?
- Поддерживаете ли вы легализацию марихуаны?
- Какая интерпретация квантовой механики более перспективная: Копенгагенская,
Многомировая, Объективный коллапс или богопроклятое Бомианство?
- Куда исчезают носки в замкнутом пространстве барабана стиральной машины?
- Как себя чувствуете?
Журналистка Марина Данилюк-Ермолаева говорит, что "Зеленский будет писать письма на деревню дедушке". Ведь неизвестно, о чем будет этот опрос и какие будут вопросы.
Она также решила помочь президенту и объявила список из своих 5 вопросов:
Кроме того, у соучредителя партии "Демократична Сокира" Юрия Гудыменко не нашлось цензурных слов реакции.
А журналист Евгений Козярин выдал шутку, что об Авакове следует спросить.
Вспомнил об Авакове и Евгений Матюшенко. В целом он предлагает такие 5 вопросов:
- Как дела?
- Что делать с Аваковым?
- Как отказать Ермаку, чтобы тот не обиделся?
- Кто убил Лору Палмер?
- Какое у нас стоп-слово?
А 5 вопросов для президента по версии блогера Антона Ходзи имеют следующий вид:
- Я же не лох?
- Баба, да?
- Выйдешь отсюда, разбойник?
- Как выйти из группы в вайбере?
- Посмотрели уже фильм "Земляне"?
А юмористический фейковый аккаунт "Театра на Подоле" считает, что на "референдуме" от Зеленского следует поставить следующие вопросы:
- Когда
- Позеленеет
- Театр
- На
- Подоле
Спасибо. Большое спасибо,
– иронически добавили авторы сообщения.
Присоединился к флешмобу и финансист Сергей Фурса. Его вопросы:
- Сколько урана нужно для стабильной ядерной реакции?
- Какая доза обезболивающего нужна для операции на сердце?
- Какая монетарная политика нужна для стабильного экономического развития?
- Как перевести на китайский "дайте денег, пожалуйста"?
- Сколько металла нужно для строительства нового моста через Днепр?
- Как помогает строительство дорог в борьбе с пандемией?
- Какой состав на матч должен выставить тренер сборной по футболу?
- Кто такой Ермак?
Выразил свое мнение относительно 5 вопросов и политик Дмитрий Золотухин:
- Кофе идешь пить?
- Кто убил Эрику?
- Красное или белое?
- Чей Крым?
- Я же не лох?
Пользователь Александр Коваленок предложил следующее:
- Кто убил Эрику?
- Так 9 или 10?
- Куда вышел разбойник отсюда?
- Лучший номер 95 квартала?
- Как вы себя видите через 5 лет?
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Что еще писали в сети о 5 вопросах от Зеленского
Реакция украинцев на 5 вопросов от Зеленского / Cкриншоты сообщений