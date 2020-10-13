Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 13 октября заявил, что украинцам на местных выборах 25 числа поставят еще дополнительных 5 вопросов. На известие о таком референдуме достаточно активно реагировали в сети: многие возмущается, а кто-то подошел с юмором.

О каких 5 вопросах заявлял Зеленский

По его словам, вопросы будут касаться того, что "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами". Об этом сообщает 24 канал.

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На избирательном участке я поставлю тебе 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?" Почему твой ответ является важным? Потому что будет так, как решишь ты,

– заявил президент Украины.

Правда, он не сказал, о каких 5 важных вопросах идет речь, но пообещал обнародовать эту информацию позже. Также неизвестно, как будет происходить опрос.

В Офисе Президента говорят, что украинцы узнают все в ближайшее время – Зеленский намерен озвучивать ежедневно по одному вопросу.

Обращение Владимира Зеленского о местных выборах 25 октября: смотрите видео

Как на инициативу президента отреагировали украинцы

В сети людей возмутил в основном тот факт, что о таких планах Зеленский объявил за 12 дней до выборов. Кроме того, неизвестно, на каком основании будут проводить этот опрос и какой у него будет статус. В то же время обратили внимание на то, что опрос будет проводиться при очень низкой явке, ведь не все захотят пойти на участки из-за тревожной ситуации с коронавирусом.

Правда, многие все же обнародовал свою версию 5 вопросов. Более того, в сети появился соответствующий хэштег #5питань.

Сюрприз будет, как на экзамене. Может, спросят что-то совсем неманипулятивне вроде "поддерживаете ли вы мирную политику на Донбассе..." Или "Решим раз и навсегда кто смешнее: "Квартал 95" или "Дизель-шоу"?

- подчеркнул бывший глава Гостаможни Максим Нефедов.

"Экс-чиновник также провел предварительный опрос своих друзей и определил 5 вопросов, которые следует задать:

На что собирать деньги: Playstation 5 или Xbox Series X?

Поддерживаете ли вы легализацию марихуаны?

Какая интерпретация квантовой механики более перспективная: Копенгагенская,

Многомировая, Объективный коллапс или богопроклятое Бомианство?

Многомировая, Объективный коллапс или богопроклятое Бомианство? Куда исчезают носки в замкнутом пространстве барабана стиральной машины?

Как себя чувствуете?

Журналистка Марина Данилюк-Ермолаева говорит, что "Зеленский будет писать письма на деревню дедушке". Ведь неизвестно, о чем будет этот опрос и какие будут вопросы.

Она также решила помочь президенту и объявила список из своих 5 вопросов:

Кроме того, у соучредителя партии "Демократична Сокира" Юрия Гудыменко не нашлось цензурных слов реакции.

А журналист Евгений Козярин выдал шутку, что об Авакове следует спросить.

Вспомнил об Авакове и Евгений Матюшенко. В целом он предлагает такие 5 вопросов:

Как дела?

Что делать с Аваковым?

Как отказать Ермаку, чтобы тот не обиделся?

Кто убил Лору Палмер?

Какое у нас стоп-слово?

А 5 вопросов для президента по версии блогера Антона Ходзи имеют следующий вид:

Я же не лох?

Баба, да?

Выйдешь отсюда, разбойник?

Как выйти из группы в вайбере?

Посмотрели уже фильм "Земляне"?

А юмористический фейковый аккаунт "Театра на Подоле" считает, что на "референдуме" от Зеленского следует поставить следующие вопросы:

Когда

Позеленеет

Театр

На

Подоле

Спасибо. Большое спасибо,

– иронически добавили авторы сообщения.

Президент сказав, що разом з місцевими виборами буде ще опитування, на якому поставлять 5 питань. Ось ці питання:



1. Коли

2. Позеленіє

3. Театр

4. На

5. Подолі



Дякую. Дуже дякую. — Театр на Подолі (@podiltheatre) October 13, 2020

Присоединился к флешмобу и финансист Сергей Фурса. Его вопросы:

Сколько урана нужно для стабильной ядерной реакции?

Какая доза обезболивающего нужна для операции на сердце?

Какая монетарная политика нужна для стабильного экономического развития?

Как перевести на китайский "дайте денег, пожалуйста"?

Сколько металла нужно для строительства нового моста через Днепр?

Как помогает строительство дорог в борьбе с пандемией?

Какой состав на матч должен выставить тренер сборной по футболу?

Кто такой Ермак?

Выразил свое мнение относительно 5 вопросов и политик Дмитрий Золотухин:

Кофе идешь пить?

Кто убил Эрику?

Красное или белое?

Чей Крым?

Я же не лох?

Пользователь Александр Коваленок предложил следующее:

Кто убил Эрику?

Так 9 или 10?

Куда вышел разбойник отсюда?

Лучший номер 95 квартала?

Как вы себя видите через 5 лет?

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Что еще писали в сети о 5 вопросах от Зеленского

У мене лише одне запитання pic.twitter.com/R0OvaeCZKE — kush nir (@kushnir_lil) October 13, 2020

Реакция украинцев на 5 вопросов от Зеленского / Cкриншоты сообщений