Всенародне опитування: що хочуть запитати українці у Зеленського
Президент України Володимир Зеленський хоче на місцевих виборах задати українцям 5 запитань. Він назвав це всенародним опитуванням. Однак українці поставились до такої ідеї скептично. Вони сформулювали свої запитання, які хочуть задати президенту.
Що хочуть запитати у президента
Українці придумали кілька запитань на різні теми. Зокрема, вони стосуються як планів президента, так і бюджету та війни.
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Запитання до президента:
- Я б запитав у нього: Вова, для чого воно було тобі треба?
- Мені от цікаво, чи йому важко, чи йому в задоволення змінювати щось?
- Чому з коронавірусного фонду взяли гроші на дороги?
- Війну він мав закінчити – не закінчилась. Гроші йдуть і обіцяного немає
- Я б запитала за його плани, адже, якщо чесно, вони не дуже зрозумілі. Кожного разу з'являються якісь нові, а попередні забуваються.
Одна з опитаних заявила, що у неї немає питань до президента, тільки надії.
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