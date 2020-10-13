Президент України Володимир Зеленський хоче на місцевих виборах задати українцям 5 запитань. Він назвав це всенародним опитуванням. Однак українці поставились до такої ідеї скептично. Вони сформулювали свої запитання, які хочуть задати президенту.

Що хочуть запитати у президента

Українці придумали кілька запитань на різні теми. Зокрема, вони стосуються як планів президента, так і бюджету та війни.

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Запитання до президента:

Я б запитав у нього: Вова, для чого воно було тобі треба?

Мені от цікаво, чи йому важко, чи йому в задоволення змінювати щось?

Чому з коронавірусного фонду взяли гроші на дороги?

Війну він мав закінчити – не закінчилась. Гроші йдуть і обіцяного немає

Я б запитала за його плани, адже, якщо чесно, вони не дуже зрозумілі. Кожного разу з'являються якісь нові, а попередні забуваються.

Одна з опитаних заявила, що у неї немає питань до президента, тільки надії.

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