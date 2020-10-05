Украинцы часто говорят о том, как стране нужны изменения. Они сетуют на незаконные застройки, нехватку парковочных мест, проблему с общественным транспортом и еще на многие другие проблемы.

Журналисты 24 канала решили спросить у граждан накануне местных выборов, чтобы они изменили в своем родном городе, если бы стали мэрами.

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Что нужно знать о местных выборах-2020

25 октября с 8 утра до 20 вечера в Украине пройдут местные выборы. Украинцы будут выбирать сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов.

Сейчас уже известны имена кандидатов, которые посоревнуются за кресло городских голов во всех городах Украины. Политическая реклама звучит в телевизоре, интернете, из агитационных палаток. Ее размещают на бигбордах, ситилайтах, забрасывают в почтовые ящики.

Подробнее о кандидатах на местных выборах-2020 – читайте здесь.

Кандидаты уверяют, что стремятся изменить к лучшему, полностью реформировать ситуацию в разных городах. В частности, обещают развитие транспортной системы, борьбу с незаконными застройками и многое другое.

Что изменили бы украинцы, если бы стали мэрами своих родных городов: смотрите видео