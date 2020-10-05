Українці часто говорять про те, як країні потрібні зміни. Вони нарікають на незаконні забудови, нестачу паркувальних місць, проблему з громадським транспортом та ще на багато інших проблем.

Журналісти 24 каналу вирішили запитати в громадян напередодні місцевих виборів, щоб вони змінили у своєму рідному місті, якби стали мерами.

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Що потрібно знати про місцеві вибори-2020

25 жовтня від 8 ранку до 20 вечора в Україні відбуватимуться місцеві вибори. Українці обиратимуть сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів.

Наразі вже відомі імена кандидатів, які позмагаються за крісло міських голів в усіх містах України. Політична реклама лунає в телевізорі, інтернеті, з агітаційних наметів. Її розміщують на бігбордах, сітілайтах, закидають в поштові скриньки.

Детальніше про кандидатів на місцевих виборах-2020 – читайте тут.

Кандидати запевняють, що прагнуть змінити на краще, повністю реформувати ситуацію в різних містах. Зокрема, обіцяють розвиток транспортної системи, боротьбу з незаконними забудовами та багато іншого.

Що змінили б українці, якби стали мерами своїх рідних міст: дивіться відео