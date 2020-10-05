За соблюдением масочного режима на избирательных участках в день голосования 25 октября будут наблюдать как правоохранители, так и члены комиссий и представители местной власти.

Об этом рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина".

К теме Местные выборы во время пандемии: какие карантинные меры будут действовать на участках

Он подтвердил, что проверка масочного режима на участках 25 октября действительно будет происходить. Впрочем, одновременно подтвердил: людей без масок тоже будут допускать к голосованию.

Клименко объяснил, что никто не будет выводить людей за пределы участка, но с ними будут проводить разъяснительные беседы.

Мы работаем исключительно на профилактику. Последние полгода показали, что мы достигаем большего, когда просто объясняем гражданам, что нужно придерживаться определенных правил,

– отметил глава Нацполиции.

Обратите внимание! На избирательных участках будут антисептики, а также разметка для социального дистанцирования граждан. Людей также просят приходить в масках и, по возможности приносить с собой ручку, которой они собираются делать отметки в бюллетенях.



Местные выборы в Украине: календарь / Инфографика 24 канала

Дело в том, что местные выборы в Украине происходят в разгар пандемии коронавируса. Сейчас в государстве фиксируют стремительное распространение COVID-19 и рост количества госпитализированных.