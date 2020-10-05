Будут работать на профилактику: в полиции объяснили, что будут делать с избирателями без масок
За соблюдением масочного режима на избирательных участках в день голосования 25 октября будут наблюдать как правоохранители, так и члены комиссий и представители местной власти.
Об этом рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина".
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Он подтвердил, что проверка масочного режима на участках 25 октября действительно будет происходить. Впрочем, одновременно подтвердил: людей без масок тоже будут допускать к голосованию.
Клименко объяснил, что никто не будет выводить людей за пределы участка, но с ними будут проводить разъяснительные беседы.
Мы работаем исключительно на профилактику. Последние полгода показали, что мы достигаем большего, когда просто объясняем гражданам, что нужно придерживаться определенных правил,
– отметил глава Нацполиции.
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