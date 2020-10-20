Центральная избирательная комиссия 19 октября досрочно прекратила полномочия всего состава Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии. Такое решение приняли, поскольку там не изготовили информационные плакаты и буклеты о партиях к местным выборам.

Следовательно это является нарушением прав как субъектов избирательного процесса, так и избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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В официальном сообщении указано, что Ивано-Франковская ТИК в установленный законом срок не изготовила информационные плакаты и буклеты местных организаций политических партий.

Кроме этого, Комиссия выявила, что на момент рассмотрения этого вопроса указанная территориальная избирательная комиссия так и не обеспечила выполнение указанных мероприятий.

ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Ивано-Франковской областной ТИК Избирательного кодекса Украины и досрочно прекратила полномочия всего ее состава,

– передает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Комиссия постановила, что новый состав ТИК должен срочно осуществить изготовление указанных информационных плакатов и буклетов.

ЦИК также обратилась к Нацполиции с просьбой проверить изложенные в постановлении комиссии обстоятельства. И если правоохранители обнаружат основания, то принять меры реагирования согласно украинскому законодательству.

ЦИК уже второй раз уволила весь состав ТИК

Накануне Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Одесской городской территориальной избирательной комиссии. В ее деятельности вроде бы нашли нарушения.

Одесская городская ТИК возобновила 11 октября регистрацию Дмитрия Голубова кандидатом на должность городского головы Одессы. Ранее его сняли с регистрации решением Одесского окружного админсуда.

Справка. 25 октября в Украине состоятся местные выборы. На них украинцы будут выбирать городских голов, депутатов в местные, областные советы. Всю актуальную информацию о ходе кампании и местных выборах-2020 читайте на сайте 24 канала.