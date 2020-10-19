Центральна виборча комісія 19 жовтня достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії. Таке рішення ухвалили, оскільки там не виготовили інформаційні плакати та буклети про партії до місцевих виборів.

Відтак це є порушенням прав як суб'єктів виборчого процесу, так і виборців. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

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В офіційному повідомленні вказано, що Івано-Франківська ТВК у встановлений законом термін не виготовила інформаційні плакати й буклетів місцевих організацій політичних партій.

Крім цього, Комісія виявила, що на момент розгляду цього питання вказана територіальна виборча комісія так і не забезпечила виконання вказаних заходів.

ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Івано-Франківською обласною ТВК Виборчого кодексу України та достроково припинила повноваження всього її складу,

– передає пресслужба Центральної виборчої комісії.

Комісія постановила, що новий склад ТВК повинен терміново здійснити виготовлення зазначених інформаційних плакатів і буклетів.

ЦВК також звернулася до Нацполіції з проханням перевірити викладені у постанові Комісії обставини. І якщо правоохоронці виявлять підстави, то вжити заходів реагування згідно з українським законодавством.

ЦВК вже вдруге звільнила весь склад ТВК

Напередодні Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Одеської міської територіальної виборчої комісії. У її діяльності начебто знайшли порушення.

Одеська міська ТВК поновила 11 жовтня реєстрацію Дмитра Голубова кандидатом на посаду міського голови Одеси. Раніше його зняли з реєстрації рішенням Одеського окружного адмінсуду.