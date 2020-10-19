За попытку подкупа избирателей представитель одной из партий может сесть в тюрьму. Но могут и выбрать. Под предлогом приветствия педагогов он якобы раздавал им конверты с тысячей гривен.

Об объявлении подозрения кандидату на должность председателя объединенной территориальной общины сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, он раздавал конверты вместе со своей сообщницей.

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Соучастнице политика также "светит" тюрьма. Если их обоих или в одиночку признают виновными.

Недешевые голоса

Судя по тому, что кандидат на должность главы ОТО вручал педагогам по 1 тысяче гривен, деньги он никак не экономил. Поскольку представители многих партий незаконно скупают голоса за более скромные суммы – от 500 до 700 гривен. Но щедрые инвестиции не всегда приводят к желаемому.

Вещественные доказательства изъяты

Досудебное расследование возможного преступления проводят полицейские. И хотя факт подкупа вполне очевиден, доказать то, что политик пытался не поздравить учителей, а именно обеспечить себе поддержку на выборах, будет достаточно трудно. Однако мужчине "светит" от 5 до 7 лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности или заниматься политикой.

Фамилий задержанных за подкуп ни в полиции, ни в прокуратуре не называют.

Обратите внимание! 25 октября в Украине состоятся местные выборы. На них украинцы будут выбирать городских голов, депутатов в местные, областные советы. Актуальную информацию о ходе кампании и местных выборах-2020 читайте на сайте 24 канала.

Нарушение предвыборного процесса

Всего с 5 сентября полицейские по всей Украине зарегистрировали 5206 сообщений о нарушениях, связанных с местными выборами. Досудебное расследование проводят только по 388 случаям. Большинство правонарушений – 1 286 – правоохранители квалифицируют как административные.