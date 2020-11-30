Центральная избирательная комиссия лишила полномочий весь состав Овруцкой городской ТИК в Житомирской области. Поводом стал повторный подсчет голосов на участках.

Заседание Комиссии состоялось 30 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-служба ЦИК.

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В сообщении указано, что Овруцкую ТИК обязали повторно подсчитать голоса на местных выборах. В частности, комиссия сделала это на 25 избирательных участках.

Впрочем, в постановлении Седьмого апелляционного админсуда указано, что ТИК должна была пересчитать голоса на всех участках избирательного округа, а не на отдельных.

Члены Овруцкой ТИК не должны были принимать во внимание результаты подсчета голосов избирателей, установленные неполномочным составом указанной избирательной комиссии,

– сообщили в пресс-служб.

Также в Житомирском окружном административном суде сообщили о многочисленных нарушениях членов ТИК во время повторного подсчета голосов.

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После того, как в ЦИК подтвердили системные нарушения Овруцкой ТИК, они прекратили полномочия всего ее состава.

В то же время местные организации политических партий, представители которых были частью отстраненного состава, могут до 1 декабря 2020 года подать кандидатуры для включения в состав Овруцкой ТИК.