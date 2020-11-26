В Запорожской области в Пологовском районе пройдет третий тур выборов в Воскресенский сельский совет. Двое кандидатов в депутаты в первых двух турах набрали одинаковое количество голосов.

Всего в сельском совете должно быть 22 депутата. Жители Воскресенки выбрали уже 21. Однако с последним депутатским местом возникли трудности. Об этом свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии.

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За это место борются работница агрофирмы, самовыдвиженка, Светлана Кутащук и учитель Воскресенского НПК, член партии "Слуга народа", Виталий Спудка.

В первом туре оба кандидата заручились поддержкой 33 местных жителей. Поэтому 22 ноября состоялся второй тур, где кандидаты снова получили одинаковое количество голосов – по 56.

В таком случае, согласно законодательству, территориальная избирательная комиссия принимает решение о признании выборов депутата не состоявшимися. А тогда назначает повторные выборы.

Местное издание "Пологовские вести" сообщает, что повторный третий тур в Воскресенке состоится 6 декабря.

Обратите внимание! 15 ноября в городе Украинка Киевской области повторно избирали мэра. Причина – двое кандидатов в первом туре получили одинаковое количество голосов. Хотя в городе не проживают 75 тысяч человек, что является необходимым условием для проведения второго тура. Результаты голосований – здесь.