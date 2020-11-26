На Запорожье проведут третий тур выборов в сельсовет: причина
В Запорожской области в Пологовском районе пройдет третий тур выборов в Воскресенский сельский совет. Двое кандидатов в депутаты в первых двух турах набрали одинаковое количество голосов.
Всего в сельском совете должно быть 22 депутата. Жители Воскресенки выбрали уже 21. Однако с последним депутатским местом возникли трудности. Об этом свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии.
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За это место борются работница агрофирмы, самовыдвиженка, Светлана Кутащук и учитель Воскресенского НПК, член партии "Слуга народа", Виталий Спудка.
В первом туре оба кандидата заручились поддержкой 33 местных жителей. Поэтому 22 ноября состоялся второй тур, где кандидаты снова получили одинаковое количество голосов – по 56.
В таком случае, согласно законодательству, территориальная избирательная комиссия принимает решение о признании выборов депутата не состоявшимися. А тогда назначает повторные выборы.
Местное издание "Пологовские вести" сообщает, что повторный третий тур в Воскресенке состоится 6 декабря.
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