Центральна виборча комісія позбавила повноважень увесь склад Овруцької міської ТВК в Житомирській області. Приводом став повторний підрахунок голосів на дільницях.

Засідання Комісії відбулося 30 листопада 2020 року. Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

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У повідомленні вказано, що Овруцьку ТВК зобов'язали повторно порахувати голоси на місцевих виборах. Зокрема, комісія зробила це на 25 виборчих дільницях.

Втім, у постанові Сьомого апеляційного адмінсуду вказано, що ТВК повинна була перерахувати голоси на усіх дільницях виборчого округу, а не на окремих.

Члени Овруцької ТВК не мали брати до уваги результати підрахунку голосів виборців, встановлені неповноважним складом зазначеної виборчої комісії,

– повідомили у пресслужбі.

Також у Житомирському окружному адмінсуді повідомили про численні порушення членів ТВК під час повторного підрахунку голосів.

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Після того, як у ЦВК підтвердили системні порушення Овруцької ТВК, вони припинили повноваження всього її складу.

Водночас місцеві організації політичних партій, представники яких були частиною усуненого складу, можуть до 1 грудня 2020 року подати кандидатури для включення до складу Овруцької ТВК.