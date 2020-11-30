ЦВК позбавила повноважень усіх членів виборчої комісії на Житомирщині: причина
Центральна виборча комісія позбавила повноважень увесь склад Овруцької міської ТВК в Житомирській області. Приводом став повторний підрахунок голосів на дільницях.
Засідання Комісії відбулося 30 листопада 2020 року. Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.
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У повідомленні вказано, що Овруцьку ТВК зобов'язали повторно порахувати голоси на місцевих виборах. Зокрема, комісія зробила це на 25 виборчих дільницях.
Втім, у постанові Сьомого апеляційного адмінсуду вказано, що ТВК повинна була перерахувати голоси на усіх дільницях виборчого округу, а не на окремих.
Члени Овруцької ТВК не мали брати до уваги результати підрахунку голосів виборців, встановлені неповноважним складом зазначеної виборчої комісії,
– повідомили у пресслужбі.
Також у Житомирському окружному адмінсуді повідомили про численні порушення членів ТВК під час повторного підрахунку голосів.
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Після того, як у ЦВК підтвердили системні порушення Овруцької ТВК, вони припинили повноваження всього її складу.
Водночас місцеві організації політичних партій, представники яких були частиною усуненого складу, можуть до 1 грудня 2020 року подати кандидатури для включення до складу Овруцької ТВК.
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