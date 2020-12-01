Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы мэра Конотопа Сумской области на 24 января 2021 года. Все потому, что предыдущий победитель голосования Александр Луговой умер от коронавируса.

О дате повторного голосования в Конотопе стало известно 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК. К теме Александр Луговой умер от коронавируса: биография победителя выборов 2020 в Конотопе Что известно о выборах в Конотопе Самовыдвиженец Луговой на выборах 25 октября набрал 37,34% голосов.

Хотя кандидат не получил более 50% голосов избирателей, второй тур не назначали. Все потому, что в Конотопе проживает менее чем 70 тысяч избирателей.

Луговой обошел действующего мэра Артема Семенихина, который набрал 31,87% голосов.

Однако уже 16 ноября новоизбранный глава Конотопа умер от коронавируса.

Заметим, за 2 недели до смерти Луговой рассказывал, что болеет и находится в больнице. Однако уверял, что его состояние стабилизировалось и он планирует вернуться к работе. Кто еще из новоизбранных мэров умер от COVID-19 Победитель местных выборов в Новгород-Северском на Черниговщине, Олег Бондаренко 29 октября умер от осложнений коронавируса.

Лидер на выборах главы Бориспольской ОТО Анатолий Федорчук умер от COVID-19 28 октября.